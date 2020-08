(AGENPARL) – dom 16 agosto 2020 (SOCIALE) ABDALLAH RAWEH CONSEGNA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI A SHEIKHA

FATIMA BINT MUBARAK UN TITOLO ACCADEMICO HONORIS CAUSA

Il cardiochirurgo Italo-Arabo di fama internazionale Abdallah Raweh ha

consegnato a Sua Altezza Sheikha Fatima bint Mubarak un Dottorato

onorario

Abdallah Raweh è un cardiochirurgo arabo di nascita ma italiano di

adozione, avendo studiato, vissuto e svolto attività professionale in

Italia per lunghissimi. Attualmente residente a Londra, il Prof. Raweh

ha sempre profuso il massimo impegno per una proficua collaborazione

in vari settori tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti ed è famoso in

tutto il mondo per le sue attività umanitarie ed interventi chirurgici

eseguiti gratuitamente in favore di bambini con problemi o

malformazioni dell’apparato cardiaco e provenienti da famiglie a basso

reddito.

Lo scorso 12 Agosto il Prof. Raweh, quale Vice Rettore dell’Università

L.U.de.S., con sede a Lugano, ha consegnato a Sheikha Fatima bint

Mubarak, moglie del defunto Sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan,

fondatore e primo presidente degli Emirati Arabi Uniti, meglio

conosciuta come “la madre degli sceicchi” e la “madre degli Emirati

Arabi Uniti”, un PHD onorario in Studi Sociali in riconoscimento del

suo impegno per la promozione del lavoro sociale e dei valori della

tolleranza.

Inoltre, il Prof. Raweh ha consegnato a Sheikha Fatima un Certificato

di Merito per il suo impegno umanitario durante la pandemia di

coronavirus, COVID-19. Si ricorda che Sheikha Fatima quest’anno ha

offerto una consistente donazione in favore di pazienti colpiti dalla

pandemia ed in cura presso la Fondazione Montedomini di Firenze

Al termine della cerimonia, il Prof. Abdallah Raweh, ha pronunciato un

discorso in cui ha dichiarato “Permettetemi di porgere le mie più

sentite congratulazioni a Sua Altezza Sheikha Fatima Bint Mubarak Bint

Mubarak per aver ricevuto il dottorato ad honorem dall’Università di

L.U.de.S. e dall’UCM. Le iniziative e i progetti di Sua Altezza

riflettono il senso di umanità che caratterizza le crescenti donazione

di Sua Altezza a favore di bambini ed anziani in tutto il mondo. Tale

generosità e le donazioni sono iniziate a fianco del defunto Shiekh

Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fondatore degli Emirati Arabi Uniti, e

continuano tuttora nel segno della solidarietà e la fratellanza tra i

Popoli. Sua Altezza Sheikha Fatima è un modello per tutti noi nel

campo del welfare e del lavoro umanitario a tutti i livelli.

