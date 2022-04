(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 A24. Petrenga (FdI): governo intervenga subito, con ulteriori aumenti 700-800 euro in più per pendolare

“Pieno sostegno all’iniziativa dei sindaci laziali ed abruzzesi. Il governo intervenga rapidamente per far fronte a questa situazione entro fine giugno: con gli ulteriori aumenti previsti dal primo luglio, un pendolare potrebbe spendere 700-800 euro in più all’anno. Su rischio idrogeologico e caro pedaggio per le autostrade A24 e A25 il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata la prima a porre la questione all’attenzione nazionale e, in settimana, il capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida ha presentato specifica interrogazione al Ministro Giovannini”.

Così la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga che al casello di Pratola – Peligna, ha partecipato all’iniziativa che in mattinata ha visto sindaci ed amministratori locali di Lazio e Abruzzo presidiare i caselli delle autostrade A24 e A25 come forma di protesta pacifica. Fratelli d’Italia ha manifestato tutta la propria vicinanza con la presenza di un suo parlamentare ad ogni casello.

