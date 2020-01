(AGENPARL) – Roma, sab 18 gennaio 2020

Si torna in vasca per la sesta giornata di serie A2 maschile. Seguono risultati, tabellini e commenti del girone sud.

COPRAL MURI ANTICHI-TGROUP ARECHI 7-10



COPRAL MURI ANTICHI: P. Ruggieri, R. Riccioli, F. Nicolosi, D. Zovko 2 (1 rig.), A. Leonardi, G. Garozzo Di Grazia, A. Rojas Borges 3 (1 rig.), M. Garozzo Di Grazia 1, G. Ercolani, V. Belfiore 1, L. Muscuso, F. Basile, M. Marangolo. All. Scorza.

TGROUP ARECHI: A. Lamoglia, M. Paone, Parrella 1, Buonocore, L. Pasca Di Magliano 1, M. Lanfranco 2, Spinelli, G. Gregorio 1, G. Saviano 2, P. Iannicelli 1, G. Spatuzzo, Apicella, F. Bencivenga 2. All. Silipo.

Arbitri: Boccia e Romolini.

Note. Parziali: 2-2, 0-3, 2-2, 3-3. Usciti per limite di falli Rojas (M) e Lanfranco (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Copral Muri Antichi 2/12 + due rigori; TGroup Arechi 6/9. Spettatori 100 circa.

Cronaca. Dopo aver superato 11-6 il Civitavecchia nella scorsa gionrata, la TGroup Arechi torna alla vittoria battendo 10-7 una ostica Muri Antichi. Avvio di partita tutto per i padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio – Belfiore e Rojas – nei primi tre minuti di gara. I campani dominano i successivi 13′ andando a rete cinque volte consecutive per il 5-2 di metà gara. Rojas prova a far rientrare i suoi, ma Saviano e Pasca di Magliano firmano il + 4; Garozzo di Grazia e ancora Saviano portano le formazioni sul 8-4 di inzio ultima frazione. Le squadre segnano due reti ciascuna: a Rojas (che trasforma un rigore) e Zovko si alternano Bencivenga e Parrella in superiorità. Zovko sigla l’ultima rete per Catania.

S.C. TUSCOLANO BY COREFIT-CESPORT ITALIA 8-8



S.C. TUSCOLANO BY COREFIT: V. Correggia, A. Tulli, M. Salvatori 1, M. Giangiacomo, De Santis, Y. D’antilio, E. Mariani, R. Rovetta, L. Sacco 2, F. Liolli 3, S. Botto 1, D. Sebastiani 1, C. Casciotta. All. Neroni.

CESPORT ITALIA: Cappuccio 1, A. Kostiuchenkov, D. Mattiello, Polichetti, V. Bouche’, A. Ragosta, C. Simonetti 1, G. Barberisi, D. Esposito, A. Femiano 6, C. Centanni, D. D’antonio, N. D’aquino. All. Calvino.

Arbitri: Taccini e Centineo.

Note. Parziali: 2-1, 2-0, 1-3, 3-4. Usciti per limite di falli Salvatori (T) e D’Antonio (C) nel terzo tempo, Centanni (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: SC Tuscolano by Corefit 1/10 + un rigore (fallito); Cesport Italia 4/8 + un rigore (fallito). Nel primo tempo Cappuccio (C) para un rigore a Liolli, Correggia (T) para un rigore a Barberisi. Spettatori 100 circa

Cronaca. Al termine di una partita combattuta, SC Tuscolano by Corefit e Cesport Italia si dividono un punto a testa. Apre le marcature per i campani a 3’05” Simonetti, i padroni di casa nei successivi 12′ di gara mettono a segno un break di cinque reti con Salvatori, due volte Sacco, Sebastiani e Liolli (5-1). Nel terzo quarto, con una tripletta, Femiano porta i suoi in scia; la doppietta di Liolli ribadisce il +3 della formazione romana, ma Femiano accorica per il 7-5 di metà ultima frazione. Botto e Cappuccio siglano l’8-6, ma sul finale ancora una volta Femiano congela il risultato 8-8, siglando quinta e sesta rete personale.

C.U.S. UNI.ME-DMG NUOTO CATANIA 7-12



C.U.S. UNI.ME: G. Spampinato, D’angelo, Eskert 2, Runza, Giacoppo, Geloso 1, R. Cusmano, A. Vittorioso 4, Andre’, Paratore, Di Caro, Lagonigro, Spizzica. All. Naccari.

DMG NUOTO CATANIA: L. Castorina, G. Generini, M. Ferlito 2, G. Polifemo, Scollo, Cristaudo, G. Torrisi 1, A. Scebba, N. Kacar 3, A. Privitera 3, E. Russo 2, S. Catania 1, Buccieri. All. Dato

Arbitri: Brasiliano e Minelli.

Note. Parziali: 2-3, 1-2, 2-3, 2-4. Uscito per limite di falli G. Torrisi (Catania) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CUS Unime 4/11 + 1 rig., DMG Nuoto Catania 5/7 + 2 rig. Spettatori 400 circa.

N.C. CIVITAVECCHIA-PALLANUOTO ANZIO 9-10



N.C. CIVITAVECCHIA: G. Visciola, M. Muneroni, M. Minisini, S. Ballarini, L. Checchini 1, S. Carlucci, F. Iorio 1, A. Ballarini, D. Romiti 5, D. Simeoni, Taraddei 1, L. Pagliarini 1, L. Mancini. All. Pagliarini.

PALLANUOTO ANZIO: M. Conti, A. Perez, L. Di Rocco, A. Goreta 2, E. Costantini, E. Schettino, G. Siani 1, D. Presciutti, F. Lapenna 5, A. Agostini 1, F. Lucci, J. Colombo 1, M. Castaldi. All. Mirarchi.

Arbitri: Schiavo e Savarese.

Note. Parziali: 0-2, 2-4, 5-3, 2-1. Usciti per limite di falli: Colombo (A) nel terzo tempo e Agostini (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Civitavecchia 2/7 + 2 goal su 4 tiri di rigore, Anzio 1/5 + 2 goal su 2 tiri di rigore. Nel quarto tempo Romiti (C) fallisce un tiro di rigore. Spettatori 100 circa.

15.00 Civitavecchia-PN Anzio

Arbitri: Schiavo e Savarese

Commisario: Taormina

17.00 Acquachiara-Pescara

Arbitri: Marongiu e Bianco

Commssario: D. Rotunno

18.30 Vis Nova-Roma 2007

Aribitri: Cavallini e L. Bianco

Commissario: Ferri

Fonte/Source: https://www.federnuoto.it/feed-rss-pallanuoto/35798-a2-sud-risultati-e-tabellini-6%5E-giornata.html