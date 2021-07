(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 A14, Casanova (Lega) presenta interrogazione in Ue: inserire tratta in reti core Ten-T

“Serve più sicurezza: Ue chiarisca responsabilità”

Strasburgo, 8 lug – “Come annunciato, ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea sulla questione A14. I recenti tragici eventi non sono che gli ennesimi episodi su una tratta che presenta costanti difficoltà di percorrenza per via di perenni cantieri che seguono ad anni caratterizzati da una carenza di investimenti, accelerati solo di recente per adempiere a interventi e scadenze, tra le quali anche l’adeguamento di gallerie e viadotti. Data l’importanza della A14, ho chiesto a Bruxelles di far rientrare l’infrastruttura nella rete core Ten-T nella prossima revisione delle reti. Serve inoltre chiarire le responsabilità per il mancato adeguamento alle prescrizioni della Direttiva 2004/54/CE delle gallerie nelle tratte in questione. La sicurezza deve avere la massima priorità: chiedo all’Ue se ritenga che le attuali politiche di finanziamento debbano fornire una maggiore priorità alla sicurezza e alle manutenzioni, piuttosto che a opere compensative per gli stringenti obiettivi climatici e ambientali”.

Così in una nota Massimo Casanova, europarlamentare della Lega, componente della commissione Trasporti.

