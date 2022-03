(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 A1, Mazzetti (FI): “Passo verso Paese più connesso”

Roma, 18 marzo. “Oggi è un grande giorno per il nostro Paese”, commenta Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione (Ambiente, Lavori Pubblici, Territorio). “Questa infrastruttura sintetizza progresso tecnologico, professionalità e rispetto per l’ambiente: un altro passo verso un’Italia sempre più connessa”. “In soli tre anni – aggiunge Mazzetti – è stata completata la galleria Barberino del Mugello-Calenzano: la più grande e più sicura d’Europa”. “A margine – spiega ancora – l’AD di autostrade mi ha garantito che a breve verrà aperto il cantiere per la terza corsia della Firenze-Prato-Pistoia: anche questa una grande opportunità per il nostro territorio ma adesso dobbiamo pensare anche alla zona Sud della Toscana, rimasta molto più indietro rispetto alle altre. Oggi mi sento di esprimere un ringraziamento ad Autostrade, Ministero delle Infrastrutture, amministratori locali e soprattutto ai cittadini locali che non si sono opposti a questa grande infrastruttura, a differenza di molti altri in altre parti italiane. Oltre alla grande opera mi piace notare che siano state realizzate opere di compensazione che daranno nuove opportunità ad aree fin oggi depresse. Questa è l’Italia che vogliamo”, chiosa Mazzetti.