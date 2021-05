(AGENPARL) – ROMA, sab 22 maggio 2021

Semifinali playoff, atto terzo! Si giocano le gare3 delle semifinali scudetto del campionato di pallanuoto di serie A1 femminile 2020-2021, edizione numero 37. Alla “Scuderi” di Catania si sfidano le finaliste scudetto del 2019 e dell’ultima Coppa Italia. In entrambe le occasioni si è imposta la squadra catanese ma le romane si sono sempre dimostrate alla pari. Sabato 22 maggio alle 16.00, in diretta su Waterpolo Channel, telecamere accesse per L’Ekpie Orizzonte e Lifebrain SIS Roma. Due ore prima (fischio d’inizio alle 14) al Plebiscito le quattro volte campionesse d’Italia del Padova (dal 2015 al 2018) ricevono il CSS Verona dell’ex cittì del Setterosa Paolo Zizza che in gara1 le aveva battute. La finale scudetto, al meglio delle cinque partite, è prevista il 28 maggio, 30 maggio, 4 giugno ed eventuali 6 e 9 giugno.

Semifinali scudetto A1 F

Venerdì 14 maggio

Padova – Piscina Plebiscito, Plebiscito Padova-CSS Verona 10-15

Diretta Waterpolo Channel

Catania – Piscina Scuderi, L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma 11-7

Martedì 18 maggio

Ostia (Roma) – Polo Acquatico Frecciarossa, Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 7-5

Diretta Waterpolo Channel

Verona – Piscina Monte Bianco, CSS Verona-Plebiscito Padova 9-13

Sabato 22 maggio

Padova – Piscina Plebiscito, ore 14.00 Plebiscito Padova-CSS Verona

Arbitri; Gomez e Petronilli

Catania – Piscina Scuderi, ore 16.00 L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma DIRETTA WP CHANNEL

Arbitri: D. Bianco e Calabrò

Finale scudetto A1 – al meglio delle cinque partite

Gara 1 – venerdì 28 maggio, ore 16.00 DIRETTA RAI SPORT HD

Gara 2 – domenica 30 maggio, ore 16.00 DIRETTA RAI SPORT HD

Gara 3 – venerdì 4 giugno, ore 20.15 DIRETTA RAI SPORT HD

ev Gara 4 – domenica 6 giugno, ore 16.00 DIRETTA RAI SPORT HD

ev Gara 5 – mercoledì 9 giugno, ore 19.00 DIRETTA RAI SPORT HD

Per il campionato di serie A1 maschile sono in progarmma tre partite: la gara di ritorno della finale per l’assegnazione del quinto e sesto posto tra CC Ortigia e Pallanuoto Trieste alle 15.00 a Siracusa e due partite del penultimo turno del pleyout round.

Finale quinto e sesto posto – A1 M

Sabato 15 maggio

Trieste – Polo Natatorio Bianchi, Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 13-10

Sabato 22 maggio

Siracusa – Piscina Caldarella, ore 15.00 CC Ortigia-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Castagnola e Brasiliano

Playout round – penultima giormata

Sabato 22 maggio

Roma – Piscina Foro Italico, ore 15.00 Roma Nuoto-RN Florentia

Arbitri: Lo Dico e Carmignani

Milano – Piscina Cozzi, ore 16.00 San Donato Metanopoli-SS Lazio Nuoto

Arbitri: Frauenfelder e Schiavo

