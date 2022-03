(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 A VICENZA I SINDACATI HANNO VINTO CONTRO I CONTRATTI PIRATA

“La sentenza di oggi del tribunale di Vicenza ha un valore importantissimo. Il giudice, avendo accolto il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, ha stabilito che nell’azienda di produzione conciaria Fratelli Stanghellini deve essere applicato il contratto nazionale collettivo di lavoro per gli addetti dell’industria della lavorazione della Concia sottoscritto a livello nazionale proprio da Filctem, Femca, Uiltec con Unic: le organizzazioni sindacali e datoriali del settore maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Questo a fronte del tentativo dell’azienda di applicare un contratto diverso stipulato da altre organizzazioni con evidenti penalizzazioni di salario e diritti per i lavoratori”. Così la segretaria nazionale della Filctem Cgil, Sonia Paoloni, commentando la buona notizia.

“Questa sentenza è un altro punto a favore della lotta contro il dumping contrattuale che inquina il mercato del lavoro, i settori produttivi e le aziende che applicano i giusti contratti. Appare sempre più evidente la necessità di una legge sulla rappresentanza sindacale che certifichi in maniera inequivocabile le titolarità chiamate a scrivere i contratti nazionali di lavoro per fare in modo che questi si applichino per legge”: ha concluso la Paoloni.

Roma, 24 marzo 2022