(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 A Stretto Contatto, alla Gualchiera teatro, passeggiate, giochi e incontri per ritrovare il gusto di stare insieme

Otto appuntamenti aperti a tutti da sabato 12 marzo a domenica 19 giugno con tante proposte diverse. Gli incontri, quando possibile, si terranno nel giardino del centro culturale “La Gualcheria”

Partirà sabato 12 marzo alle ore 17 con un laboratorio di clownerie la rassegna “A strettoContatto”, promossa da Aps Gualchiera e Comune di Montemurlo al Centro culturale “La Gualchiera” (via del Carbonizzo, 9-11 – Montemurlo). Otto incontri ( fino a domenica 19 giugno) rivolti a tutti in cui si mescolano arte, teatro, discipline del benessere, aperitivi, passeggiate, giochi per stare finalmente di nuovo insieme.In questi due anni di pandemia ci siamo abituati a sentir parlare di “contatti stretti”, ma forse ci siamo un po’ disabituati a stare a stretto contatto. “Nel totale rispetto delle norme anti-covid, la rassegna “A StrettoContatto” vuole essere una piccola scintilla per tornare a contatto non solo con gli altri, ma anche con noi stessi, per ricaricare a pieno le nostre batterie e ripartire con energia.

Fabiana Masi