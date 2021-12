(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 A SPASSO PER LISBONA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE

A Natale e Capodanno la capitale portoghese risplende di milioni di luci, addobbi e decori. Un’atmosfera da scoprire soggiornando negli Heritage Hotels.

Bancarelle colorate, presepi artigianali, tradizioni che si tramandano da antiche generazioni, dolci bontà che regalano sorprese; il Natale a Lisbona è davvero un’esperienza magica che, tra luci, colori, profumi e divertimento, vi condurrà ai luoghi della mente visitati da bambini, dove dimorano i ricordi più belli e dove è dolce rifugiarsi in occasione della festa più attesa dell’anno.

E se è vero che l’incanto del Natale si fa sentire in ogni angolo del mondo, qui a Lisbona lo fa in modo particolare, grazie all’atmosfera creata dalle piazze e dai giardini illuminati a festa, con decorazioni nuove, diverse ogni anno, ma sempre nel pieno rispetto della tradizione. Nei quartieri più affascinanti e pittoreschi si trovano le cinque strutture di charme della catena [Heritage](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3dNWJST%26B%3dEXT%26D%3dEaQUKT%26B%3dQLWTVFV%26H%3d88KCI_6rpp_G2_Eqgq_O6_6rpp_F79973BDv6E98245vFG5zJ.zE1_Insd_S3%264%3d1LFLqS.A58%260F%3dSLRV2x1oTH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), edifici dall’importanza storica e culturale valorizzati e trasformati in alberghi moderni e dotati di comfort e design attuali.

Natale, basta la parola e la nostra mente corre al ricordo del caminetto acceso, dell’albero illuminato, della Natività e a tutto quel corollario di emozioni che attingono dai ricordi dell’infanzia di ognuno di noi. E quando si parla di luci, non si può non pensare a Lisbona, la città delle luci. Sì perché per le strade della capitale portoghese, le decorazioni illuminate rivestono un ruolo di primo piano durante le festività natalizie. A partire dalla fine di Novembre, e per tutto il periodo di festa, le vie sono letteralmente “accese”: oltre due milioni di luci illuminano il centro di Lisbona, rendendo la città magica e accogliente e regalando gioia ed emozione ai suoi visitatori.

All’interno del Parque Eduardo VII, in Piazza Marques de Pombal, ogni anno viene allestito un gigantesco albero di Natale, di circa 76 metri, che con le sue decorazioni scenografiche non manca di attirare adulti e bambini.

Ma è la scena della Natività a radunare le famiglie portoghesi e a costituire il fulcro e il simbolo delle festività natalizie. I presepi a Lisbona sono ovunque: nelle case della gente e nelle chiese, ma anche nelle piazze pubbliche, a ricordare ai passanti che il Natale è arrivato e, con esso, il momento di ricordare i nostri cari defunti. Il Natale è, infatti, prima di tutto una festa religiosa e il popolo portoghese lo vive come una ricorrenza per sentire più vicine le anime dei defunti. La sera della Vigilia, infatti, si celebra la “Consoada”, momento di grande raccoglimento, durante il quale si lascia ardere nel camino un ramo di quercia, el cepo de Natal.

Sempre la sera del 24 Dicembre, la tradizione vuole che intorno alla tavola si aggiungano alcune sedie che non verranno occupate, proprio per simboleggiare la presenza di chi non c’è più.

Numerose le specialità gastronomiche portoghesi tipiche del Natale, soprattutto dolci di cui sono golosi i bambini e non solo! Tra queste la rabanada, un pane dolce imbevuto di uova e vino che viene fritto e caramellato; broa de mel è invece un biscotto aromatizzato al miele di canna. Tuttavia il dolce più tipico della tradizione portoghese è il Bolo Rei, ovvero la torta del re, che si serve sia a Natale che a Capodanno. L’usanza vuole che all’interno del suo impasto venga immerso un piccolo oggetto, di solito un anello ma anche un fagiolo. Al commensale che lo troverà, spetterà preparare il Bolo Rei in occasione del Natale successivo.

Ma le attrazioni a Lisbona nel periodo delle feste non finiscono qui; per gli amanti dello shopping all’aperto anche in pieno inverno, c’è il Wonderland Lisboa al Parque Eduardo VII: lo spirito natalizio riempie il Parque Eduardo VII, trasformandolo in un “Paese delle Meraviglie ”! Come di consueto, la ruota panoramica sarà lì per offrire viste spettacolari sulla città, accanto ad una pista di pattinaggio. più di cento bancarelle dove trovare simpatiche idee regalo o oggetti per impreziosire le proprie case. Tra gli articoli esposti: artigianato, accessori design e prodotti tipici. Non mancheranno tante attività per i più piccoli, oltre a una vasta gamma di street food.

Per l’occasione gli Heritage Hotels propongono anche un’offerta di Natale:

Dove dormire in città: Heritage Hotels

Heritage propone cinque deliziosi boutique hotel nelle migliori location della capitale. Le strutture si trovano in piccoli palazzi o dimore storiche e assicurano un’atmosfera speciale, familiare ed allo stesso tempo ricca di charme, dove il rispetto della tradizione e il comfort offerto della modernità procedono di pari passo e garantiscono alla clientela un caloroso benvenuto. Con un soggiorno minimo di due notti gli Heritage offrono il biglietto per la funicolare a loro più vicina. Sarà devoluto 1€ di ogni prenotazione diretta alle Scuole Portoghesi di Restauro e Conservazione dei Beni Artistici. L’importo raccolto sarà donato alla fine di ogni anno a queste scuole. Con questa iniziativa, gli Heritage Hotels di Lisbona intendono contribuire alla conservazione del patrimonio nazionale attraverso la promozione, la sensibilizzazione e il rispetto dell’arte del restauro.

AS JANELAS VERDES – L’hotel As Janelas Verdes (ossia “ finestre verdi”) è ubicato accanto al National Art Museum, in un piccolo palazzo di fine Ottocento, ed offre un’atmosfera romantica e accogliente . Qui trovò ispirazione anche Eça de Queirós, uno dei più famosi romanzieri portoghesi; la memoria della sua presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli oggetti che riportano con la fantasia ad altre epoche. Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, il Tago è a un passo, in primavera la giornata inizia con un meraviglioso breakfast servito nel giardino, mentre vi godete la tranquillità della Lisbona di un tempo.

Prezzi per la camera doppia a partire da 106,00 euro inclusa la prima colazione.

HOTEL BRITANIA – Situato in un palazzo progettato negli anni Quaranta del secolo scorso dal famoso architetto portoghese Cassiano Branco, è un hotel per molti versi unico che assomiglia molto a un club esclusivo. È stato restaurato valorizzando il suo stile originale Art Déco, così da affiancare all’ambiente che richiama la squisita atmosfera originale d’epoca, le comodità e il comfort richiesti oggi a un hotel d’alto livello. Le camere sono spaziose e dai colori caldi, arredate con splendidi mobili classici; i bagni, originali, sono in marmo, restaurati fin nel minimo dettaglio.

Prezzi per la camera doppia a partire da 95,00 euro compresa la prima colazione.

HOTEL LISBOA PLAZA – A due passi da Avenida da Liberdade, è un “classico” tra i migliori hotel della capitale portoghese. La decorazione di interni è stata recentemente rinnovata dall’architetto Sofia Duarte Fernandes in uno stile leggero molto portoghese, mantenendo l’impronta classica e lo spirito famigliare. Alcuni particolari accennano alla moda dell’epoca dell’apertura dell’hotel negli anni Cinquanta e motivi etnici vivacizzano i nuovi tendaggi. Nella metà delle camere sono stati recuperati i pavimenti di parquet originali, mentre nuove moquette sono state collocate nell’altra metà per soddisfare le varie esigenze degli ospiti.

Prezzi per la camera doppia a partire da 82,00 euro compresa la prima colazione.

SOLAR DO CASTELO – Durante la seconda metà del XVIII secolo venne costruita una bella casa signorile all’interno delle mura del castello di San Giorgio, sul terreno dove un tempo sorgevano le ex cucine del Palazzo Alcacova. Ecco perché è ancora conosciuto con il nome di Palacete das Cozinhas (“Palazzo della Cucina”). La struttura unisce elementi dello stile razionalista di Pombal (i sobri infissi delle finestre e dell’entrata principale) con altri che esprimono maggiore libertà. Il palazzo, classificato come edificio storico, è stato trasformato in hotel e riportato agli antichi splendori grazie a un design contemporaneo di alta qualità.

Prezzi per la camera doppia a partire da 129,00 euro compresa la prima colazione.

HERITAGE AVENIDA LIBERDADE – L’ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa si trova sul corso principale, Avenida da Liberdade. Il suo design porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il Man Ray a New York. L’aspetto esterno del palazzo è stato lasciato inalterato, mentre gli interni si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese. Le camere sono in pieno equilibrio tra tradizione e modernità e presentano uno stile personalizzato. Nella lobby Câncio Martins ha creato un’atmosfera che richiama la “way of life” portoghese, di nuovo in bilico tra passato e futuro. Obiettivo: ideare uno stile che affondi le proprie radici nell’identità lusitana e lisboeta.

Prezzi per la camera doppia a partire da 119,00 euro compresa la prima colazione.

Hoteis Heritage Lisboa

sito: [www.heritage.pt](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3d7b6RC%26G%3d1WC%26I%3d1Z0Z7S%26u%3dV8VC1g6aa2U%261%3dCtJv_MQsV_Xa_HWxP_Rl_MQsV_WfM3R.h5xDt1m0.pJ_xvSp_8A%26d%3dC1Nv38.IeJ%26oN%3d3X7d4T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

