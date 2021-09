(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 “A spasso con Dante”, uno spettacolo in chiave rap per celebrare i 700 anni dalla morte del poeta fiorentino organizzato dalla Rete Biblioteche al Teatro del Parco

La Rete Biblioteche Venezia, in collaborazione con il Teatro del Parco, presenta lo spettacolo “A spasso con Dante” che andrà in scena martedì 19 ottobre 2021 alle ore 18.00. Un debutto in prima assoluta curato dall’Associazione Spazio Tempo che con un linguaggio accattivante, avvicina i giovani alla letteratura del ‘300. Lo spettacolo si inserisce nelle celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante Alighieri.

Una vera e propria rivisitazione in chiave moderna della Divina Commedia, interpretata dall’autore e performer Giovanni Morandini che con un linguaggio semplice e pop descrive, in un lungo e affascinante viaggio letterario, il suo personale rapporto con con il poeta fiorentino. Ad arricchire e accompagnare il racconto, saranno le rime dantesche in chiave RAP, eseguite e composte dal musicista Michele Cosi.

Il testo è scritto ed interpretato da Giovanni Morandini, con la regia di Federica Zagatti Wolf-Ferrari in collaborazione con il light designer Sebastiano Bonicelli. La produzione è a cura di Chiara Bonato. La prenotazione è fortemente consigliata, collegandosi al link:www.comune.venezia.it/it/content/spasso-dante

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

info, www.culturavenezia.it/biblioteche

Venezia, 28 settembre 2021

– https://www.addtoany.com/share#url=https://live.comune.venezia.it/it/2021/09/spasso-con-dante-uno-spettacolo-chiave-rap-celebrare-i-700-anni-dalla-morte-del-poeta&title=“A%20spasso%20con%20Dante”,%20uno%20spettacolo%20in%20chiave%20rap%20per%20celebrare%20i%20700%20anni%20dalla%20morte%20del%20poeta%20fiorentino%20organizzato%20dalla%20Rete%20Biblioteche%20al%20Teatro%20del%20Parco

– [Locandina](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/DanteLocandina.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this