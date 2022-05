(AGENPARL) – lun 16 maggio 2022 A Santa Fiora in visita la delegazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia della Toscana Meridionale

Una delegazionedell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia della Toscana meridionale è stata accolta sabato 14 maggio, dal sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi e da Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla Cultura. Si tratta dei presidenti dei 10 Gruppi ANMI della Toscana meridionale che hanno scelto di organizzare a Santa Fiora, nella sala Conferenze, la consueta riunione annuale condotta dal delegato regionale Ammiraglio Luigi Bruni, con il supporto del presidente di Grosseto, Capitano di Fregata Medico Marco Brauzzi.

Alla riunione di Santa Fiora hanno partecipato i presidenti dei gruppi ANMI provenienti da Pisa, Livorno, Cecina, Piombino, Follonica, Portoferraio, Grosseto, Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Isola del Giglio.

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha lo scopo principale di preservare la memoria storica ed i valori dei marinai che hanno sacrificato la loro vita per la difesa della Patria. I Gruppi sono intitolati a marinai ufficiali e sottufficiali eroi e decorati con Medaglia al Valore Militare. Ogni Gruppo ha una propria sede sociale, ad oggi in Toscana Meridionale si contano circa 1000 associati.

Durante la visita a Santa Fiora, i presidenti insieme alle loro mogli sono stati accompagnati dal consigliere comunale Luciano Luciani, alla scoperta del borgo amiatino.

“Ringraziamo il Comune di Santa Fiora per l’accoglienza, ed in particolare il sindaco ed il consigliere Luciano Luciani – afferma l’Ammiraglio Luigi Bruni – che ci ha saputo mostrare compiutamente alcune delle bellezze turistiche di Santa Fiora. Nel 2023 la riunione si svolgerà nella seconda metà dell’anno con il coordinamento di uno dei gruppi ANMI dell’Argentario.”

