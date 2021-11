(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 A Santa Fiora colonnine per la ricarica delle e-bike in ogni frazione e nel capoluogo

Il Comune di Santa Fiora ha installato le colonnine per la ricarica delle bici elettriche in ogni frazione e nel capoluogo. L’intervento, che ha richiesto un investimento di 35mila euro, è stato finanziato con la partecipazione dell’amministrazione comunale al bando regionale sulla riqualificazione dei centri commerciali naturali per 20mila euro, a cui sono stati aggiunti 15mila euro dalle casse comunali.

Le postazioni di ricarica saranno a disposizione di turisti e cittadini, sia per le bici di proprietà, sia le e-bike a noleggio, messe a disposizione dal Comune. Sul pannello informativo di ogni stazione di ricarica, è inserito un QRcode che rimanda al portale santafioraturismo.it dove sono presenti informazioni utili per la visita del territorio.

A Bagnore la colonnina è stata installata presso la tensostruttura sportiva, a Marroneto presso il Circolino, a Bagnolo presso il Pratuccio, a Selva presso il Circolino e a Santa Fiora in via di Roccaccia.

