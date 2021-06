(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 A Roberto Benigni il Premio Speciale Città di Viareggio

Gli verrà consegnato nel corso della serata finale del Viareggio –

Rèpaci 92° edizione prevista il 28 agosto 2021

Sarà il regista, attore e sceneggiatore Roberto Benigni, alla vigilia

del Leone d’oro alla carriera che gli verrà conferito alla 78. Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica a ricevere il Premio Speciale

Città di Viareggio che gli verrà consegnato nel corso della serata

finale del Viareggio – Rèpaci 92° edizione prevista il 28 agosto 2021

a Viareggio.

L’antico legame affettivo di Roberto Benigni con la cittadina toscana

raccontato anche nel suo film vincitore di tre premi Oscar® “La vita è

bella” (1997), riceve un tributo che raggiunge il suo massimo valore

simbolico nell’anno delle celebrazioni dantesche con un’assegnazione

decisa dal Sindaco Giorgio Del Ghingaro insieme al Presidente del

premio Paolo Mieli.

Il Sindaco Del Ghingaro dichiara: «Un piacere assegnare il premio

Speciale Città di Viareggio ad una personalità così importante e sarà

per me un privilegio consegnarlo. La città di Viareggio sarà onorata

di accogliere Benigni per la serata finale: una presenza a maggior

ragione gradita, sia perché in concomitanza con l’anno dantesco che ci

accingiamo a celebrare, sia perché preziosa sottolineatura di

un’edizione che inaugura il percorso per la candidatura di Viareggio

quale Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2024».

Il Presidente Paolo Mieli afferma: “Sono particolarmente felice di

poter onorare con un Premio così significativo per noi del Viareggio –

Rèpaci l’affetto ricambiato all’artista e al genio di Roberto Benigni

da parte mia e della giuria tutta. Sarà un vero onore festeggiarlo

durante la serata finale”.

Christian Flammia

