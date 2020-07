A PONTE A EMA LA RACCOLTA RIFIUTI DIVENTA “PORTA A PORTA”

(AGENPARL) – FIRENZE, ven 17 luglio 2020

Alia Servizi Ambientali e Amministrazione Comunale di Firenze hanno predisposto l’attivazione del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” nella frazione di Ponte a Ema, nel Quartiere n.3, per dare uniformità con l’analogo sistema di raccolta “porta a porta “ attivato in questi giorni nel vicino territorio limitrofo di Bagno a Ripoli.

Sono interessate a questa novità 1016 utenze (928 domestiche e 88 non domestiche), residenti in 13 strade (o tratti) e piazze del Ponte a Ema, per le quali Alia sta predisponendo la consegna al domicilio delle attrezzature necessarie all’esposizione giornaliera dei vari materiali differenziati: mastelli per organico, carta e cartone e residuo indifferenziato e sacchi per imballaggi (plastica, metalli, polistirolo, tetrapak) oltre ad analoghi contenitori, ma più grandi e carrellati, per le utenze condominiali.

La distribuzione domiciliare del kit sarà effettuata da personale incaricato da Alia secondo gli standard di sicurezza previsti dalle procedure di prevenzione: in caso di assenza, sarà lasciato un avviso nella cassetta della posta per prendere un appuntamento presso l’Alia Info Point Temporary nella sede del Quartiere 3 in via Tagliamento.

ulteriori informazioni:https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/ponte-ema-la-raccolta-rifiuti-diventa-porta-porta

