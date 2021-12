(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 17 dicembre 2021

In programma la gara competitiva di 9 chilometri, la camminata ludico motoria di 3 e le corse promozionali per i bambini

A Parco Ex Vetreria “Curri a Pirri po Santu Stevini” il 26 dicembre

Si svolge domenica 26 dicembre 2021 la “Curri a Pirri po Santu Stevini”. Organizzata dalla UISP – Comitato territoriale di Cagliari APS, con il Patrocinio del Comune e il contributo della Municipalità di Pirri, l’appuntamento con la corsa podistica competitiva di 9 chilometri, la camminata ludico motoria di 3 e le corse promozionali per i bambini è al Parco Ex Vetreria.

Questo il programma:

– ore 8 – ritrovo all’interno del Parco Ex Vetreria;

– ore 9 – chiusura iscrizioni;

– ore 9,30 – partenza corsa e camminata;

– ore 10,30 partenza corse bambini;

– ore 11 – premiazione corse ed estrazioni premi per i partecipanti

“Siamo felici per questi segnali di ripresa delle attività sportive”, ha detto la presidente Maria Laura Manca, esprimendo il convincimento del Consiglio della Municipalità. “Curri a Pirri è una manifestazione storica – ha aggiunto – e lo sport è una componente essenziale per la tutela della salute, sia fisica, che psicologica. In questo momento di difficoltà, rappresenta una risorsa preziosa e speranza verso il futuro”. L’invito è dunque quello di partecipare.

La manifestazione, spiegano gli organizzatori, si svolgerà nel rispetto delle norme di contenimento del Covid. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di certificazione verde valida, ad eccezione di quanti esentati per legge.

Le modalità per iscriversi sono specificate nella locandina al link più sotto.

