A Oste una panchina dedicata ai diritti delle persone con disabilità

Oggi l’inaugurazione al giardino “Mahatma Gandhi” in occasione della Giornata delle persone con disabilità

Il Comune di Montemurlo ha dedicato oggi al giardino “Mahatma Gandhi” di via Toti a Oste una panchina per richiamare l’attenzione verso i diritti delle persone con disabilità. Un’inaugurazione che si è svolta oggi, 3 dicembre, propri in occasione dellaGiornata internazionale delle persone con disabilità, indetta nel 1992 dalle Nazioni Unite e che quest’anno vuole portare all’attenzione dell’opinione pubblica il diritto all’inclusione nella scuola a quella nel mondo del lavoro. La panchina ha i colori simbolo della giornata- blu, verde, giallo e arancio- e riporta la scritta “Non si lascia indietro nessuno…mai”

All’inaugurazione erano presenti anche molte associazioni del territorio impegnate sul fronte del volontariato e del sostegno a persone con disabilità.

Fabiana Masi

