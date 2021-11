(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 A Montemurlo novembre è il mese contro la violenza sulle donne

Teatro, installazioni sul territorio, incontri con gli studenti: tante iniziative per fare sensibilizzazione su quella che è una vera emergenza sociale

Il mese di approfondimento e riflessione sui temi della violenza contro le donne si chiude venerdì 3 dicembre alle ore 21 alla Sala Banti con il convegno dal tema “A dieci anni dalla convenzione di Istanbul cosa è stato fatto e cosa ancora dobbiamo fare. Presentazione del Tredicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un’analisi dei dati dei Centri e delle Reti Antiviolenza – Anno 2021”. Iniziativa a cura della commissione pari opportunità comunale e con la partecipazione della commissione pari opportunità regionale.« Montemurlo è da sempre sensibile verso il tema della violenza contro le donne, una vera emergenza sociale- conclude il sindaco Simone Calamai- Tutti noi abbiamo il dovere di lavorare per far crescere la consapevolezza che la violenza non è mai la strada giusta per risolvere i conflitti. Bisogna denunciare ma anche proteggere e tutelare le donne e i minori che trovano la forza di uscire dal tunnel della violenza».

Fabiana Masi

