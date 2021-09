(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 A Montemurlo il servizio di pre e post scuola riparte il 20 settembre

Il trasporto scolastico a pieno regime dalla prossima settimana. Fino a sabato 18 settembre garantita l’andata per tutti, il ritorno solo per la primaria. La mensa parte il 20 per infanzia e medie, dal 4 ottobre alle medie

« Oramai ci siamo, domani riparte la scuola e noi auguriamo ai nostri bambini, ai nostri ragazzi di poter tornare in classe in serenità- sottolineano il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Veniamo da due anni molto difficili che hanno richiesto grandi sacrifici, ma quest’anno, grazie alla vaccinazione di massa, speriamo davvero che la scuola possa essere in sempre in presenza. I nostri bambini e ragazzi hanno bisogno di crescere insieme, attraverso esperienze condivise. Ci auguriamo che nella scuola si tenga conto del disagio vissuto da molti dei nostri studenti, soprattutto dai più fragili. È importante ripartire dalle persone, accogliere il disagio degli studenti e purtroppo anche di molte famiglie messe in ginocchio economicamente dalla pandemia. La scuola svolge un ruolo importantissimo nella nostra società, qui si si forma il nostro futuro ed è importate accompagnare e accogliere attraverso una didattica inclusiva e attenta».

Fabiana Masi

🔊 Listen to this