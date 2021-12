(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

2 dicembre 2021

A Monopoli il workshop “Abitare circolare”

Dal 3 al 5 dicembre 2021 al Castello Carlo V

A Monopoli, dal 3 al 5 Dicembre si terrà il workshop Abitare Circolare, iniziativa patrocinata dal Comune di Monopoli e curata dall’associazione Esperimenti Architettonici con l’obiettivo di attivare un confronto sul tema degli scarti e dei rifiuti in relazione alle condizioni dell’abitare nel XXI secolo, con un focus sul territorio della Regione Puglia. L’evento si inserisce nell’ambito della 13° Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, dedicata al tema “Comunità Circolari”.

L’iniziativa prevede un workshop interdisciplinare di co-design per elaborare scenari e strategie circolari a scala urbana e territoriale, a partire da alcune questioni che riguardano le prospettive future della Regione Puglia così come dell’Europa rispetto al Green Deal: in che modo possiamo dare nuovo significato ai materiali post-consumo e ai luoghi legati ad essi? Quali strumenti immaginare per connettere economia circolare e rigenerazione urbana? Progettisti, policy makers e decisori politici sono chiamati a sviluppare metodi e azioni progettuali tesi a generare nuovo valore, guardando al rifiuto come risorsa, attraverso una revisione critica degli attuali pattern produttivi e dei modelli di consumo.

Durante le sessioni laboratoriali, ci si confronterà sulla definizione di scenari e strategie circolari integrate a partire da due focus tematici:

– ·il futuro dei paesaggi dello scarto (discariche), a partire dal caso Peccioli (Toscana), un esempio di trasformazione radicale e gestione lungimirante di una discarica che propone iniziative legate all’arte e alla cultura, generando benefici per la comunità locale;

– ·il futuro di spazi e servizi del ciclo dei rifiuti (isole ecologiche, centri di riuso, impianti, ecc.) tra integrazione urbana, chiusura di cicli e nuovi servizi per l’abitare.

Gli obiettivi principali delle giornate di lavoro sono disegnare relazioni tra i vari stakeholder che creino nuovo valore, contribuire a creare un nuovo punto di vista sul concetto di “produzione e scarto” affinché l’economia diventi più sostenibile e a basse emissioni, sensibilizzare e coinvolgere diverse fasce di popolazione rispetto all’idea di economia circolare (PA, scuole, aziende, Università, ecc.) e condividere idee per nuovi spazi, prodotti e servizi per la prevenzione degli scarti nell’ambito urbano.

Saranno presenti e interverranno: Angelo Annese, Sindaco Comune di Monopoli; Elvira Tarsitano, Assessora Politiche Ambientali e Bioeconomia del Comune di Mola di Bari; Renzo Macelloni, Sindaco Comune di Peccioli; Arianna Merlini, Direttore Generale Belvedere SpA; Salvatore Genova, CEO Gesap Consulting; Daniela Salzedo, Direttrice Legambiente Puglia; e Gianfranco Grandaliano, direttore di Ager Puglia.

Sono invitatia partecipare e co-progettare: amministratori locali, funzionari e policy-maker, professionisti di tutte le discipline, docenti, ricercatori, dottorandi, studenti, associazioni e imprese.

La partecipazione è libera, fino ad un massimo di 35 partecipanti. Registrazione obbligatoria al link: https://bit.ly/3qMZ4mB

Il workshop fa seguito al webinar del 23 novembre, Abitare circolare: l’alleanza tra Comuni e Regione per la nuova gestione dei rifiuti in Puglia, che ha visto la partecipazione di Carlo Salvemini (Delegato ANCI a Energia e Rifiuti), Fiorenza Pascazio (Presidente AGER Puglia) e Antonello Antonicelli (Comune di Monopoli, AroBa8).

Programma

Il workshop si terrà presso la Sala del Capitano del Castello Carlo V in Largo Castello n.5 a Monopoli con la seguente articolazione:

venerdì 3 dicembre / 9.30-13.00 – 14.00-18.30

presentazione di vari contributi suddivisi per sessioni tematiche, seguite dall’individuazione di sfide da affrontare.

sabato 4 dicembre / 9.30-13.00 – 14.00-18.30

sessioni di co-design per la definizione di strategie integrate e proposte progettuali.

domenica 5 dicembre / 10.30 – 12.30

restituzione finale e presentazione pubblica degli esiti delle attività.

Programma completo al link: https://bit.ly/3qMZ4mB

