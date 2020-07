(AGENPARL) – sab 04 luglio 2020 A.MITTAL: LABRIOLA (FI), “GOVERNO NON PUO’ NASCONDERSO DIETRO ACCORDI SECRETATI”

“Non sono bastati dodici decreti, la vendita dell’Ex Ilva, la vittoria politica dei 5Stelle che doveva cambiare le sorti di Taranto, né tanto meno le passerelle di Conte nello stabilimento o gli annunci di Patuanelli e il non pervenuto Costa, per dare un barlume di speranza e di prospettiva di salute e di lavoro ai cittadini e al comparto siderurgico. Oggi a Taranto sindaco ed enti locali hanno firmato un documento per chiedere al Governo di chiudere definitivamente i rapporti con ArcelorMittal che non ha mantenuto alcuna delle promesse fatte proprio mentre il vento e la pioggia odierni, hanno provocato la diffusione di polveri sul quartiere Tamburi e poi su tutta la città, a dimostrazione che i problemi atavici di salute del territorio sono ancora tutti lì. Il documento firmato dai sindaci e dagli enti locali sottolinea proprio l’assenza del Governo sulla crisi più delicata che esiste in Italia, dove l’esecutivo non ha una visione e una idea di cosa fare. In due anni dall’avvento dei Governi Conte la situazione è ulteriormente peggiorata, una crisi non gestita che ha permesso ad ArcelorMittal di prendere scelte unilaterali a scapito dei lavoratori, degli imprenditori e lavoratori del l’indotto così come sulla salute dei cittadini. Resta intollerabile che i cittadini continuino a subire i danni ambientali e i conseguenti danni sanitari, i tarantini sono stanchi e preoccupati. Il trio Conte, Patuanelli e Costa non può più nascondersi dietro gli accordi secretati con ArcelorMittal, devono renderli pubblici. Il governo Conte deve prendere decisioni immediate e concrete per non far morire i tarantini nell’indifferenza generale.” Lo dichiara in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

