(AGENPARL) – ven 15 maggio 2020 A.MITTAL: FI, ATTENDIAMO PATUANELLI IN AULA, SITUAZIONE INSOSTENIBILE

“Il gruppo di Forza Italia, grazie anche al costante impegno del nostro capogruppo Mariastella Gelmini, ha chiesto ed ottenuto che il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisca in Aula sulla situazione dell’ex Ilva e sugli interventi e le misure che si intendono adottare per scongiurare il rischio di abbandono degli impianti a tutela dei lavoratori e dell’indotto, e a sostegno di quello che è un asset strategico per l’Italia”.

Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Vincenza Labriola.

“Arcelor Mittal ormai, secondo l’indotto, sembra aver abbandonato lo stabilimento. Sono molte le istanze di tutto il tessuto economico collegato alla siderurgia ionica, in particolare in questo momento di piena crisi e con l’emergenza sanitaria ed economica in atto. Il Governo ha finora dimostrato di non avere un’idea chiara di politica industriale, e sono troppe le incertezze sulle prospettive del siderurgico, che pesano come un macigno sui lavoratori, sull’indotto e sui cittadini. Nonostante la presentazione di puntuali atti di sindacato ispettivo da parte del gruppo di Forza Italia l’esecutivo non ha mai dato risposte sul Piano industriale dell’ex Ilva, sugl assetti societari, sul ruolo dello Stato e sui futuri investimenti che dovrebbero essere subito affrontati con l’azienda e con tutti gli attori locali coinvolti, riaprendo i tavoli di confronto tra le parti e il Mise. È concreto il rischio che l’acquirente a novembre lasci lo stabilimento, senza che il nostro Paese abbia un piano di riserva. I problemi sono tanti, l’azienda approfittando anche dell’emergenza sanitaria ha messo in campo delle azioni unilaterali che mettono a rischio la salute dei lavoratori e del territorio. L’indotto inoltre, oltre ad avanzare crediti da parte dello Stato valutati in 150 milioni della gestione commissariale, ora avanza credito da parte di ArcelorMittal, che continua a non pagare. Problemi che non possono essere rimandati ulteriormente, ci auguriamo dunque che Patuanelli venga a riferire quanto prima in Aula e si faccia finalmente chiarezza sulla vicenda per evitare di gettare il territorio e i lavoratori nel caos più totale”, concludono.

