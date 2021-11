(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 [Image]

A MILANO L’UNDICESIMO CONSIGLIO FEDERALE DEL 2021

Tra i temi trattati il regolamento tecnico pista, i Centri Territoriali, le benemerenze, la formazione e il Giro d’Onore

MILANO – Si è svolto oggi a Milano l’undicesimo Consiglio Federale della Federciclismo dell’anno. Collegati da remoto anche i presidenti regionali. In apertura lavori il direttivo ha ricordato Salvatore Meloni, ex numero uno del Comitato Sardegna, mancato nei giorni scorsi.

La seduta si è aperta con le comunicazioni del Presidente, Cordiano Dagnoni, che ha informato sull’inizio lavori in 2 velodromi: Crema e Varese. Inoltre ha fatto il punto sull’incontro di 3 giorni con i tecnici federali, tenutosi a Cambiago dall’8 al 10 novembre.

Sono stati definiti i contratti di collaborazione con i tecnici ed i collaboratori delle Squadre Nazionali. Roberto Corsetti assumerà il ruolo di coordinatore dei medici addetti alle rappresentative nazionali.

E’ stato approvato il regolamento tecnico federale del settore pista uniformandolo a quello UCI. Il Consiglio Federale, in proiezione della prossima stagione, ha deciso fin da ora di innalzare i contributi ai Centri Pista Territoriali considerandoli determinanti per lo sviluppo e la crescita dell’intero settore.

Fissato per il 21 dicembre a Roma il Giro d’Onore con un format innovativo. Sarà celebrato il movimento ciclistico italiano. Protagonisti, in una storica cornice, i nostri campioni.

Regolamento benemerenze – La Commissione ha deciso che le benemerenze al merito d’oro del ciclismo avranno cadenza annuale e non più quadriennale come in passato; saranno definite e connotate simbolicamente.

Scuola tecnici – Nel Consiglio Federale della Val di Sole è stato riformato il Settore della formazione. Al fine di rendere più rispondente e funzionale la formazione rivolta al comparto sicurezza sarà introdotto un tavolo tecnico dedicato al comparto stesso e ai Direttori di Organizzazione del Fuoristrada (DOF).

Il Consiglio Federale non ha ritenuto opportuno procedere con i provvedimenti di clemenza all’ordine del giorno. Infine è stato approvato il calendario fuoristrada del 2022.

Pietro Illarietti

Area Comunicazione FCI

