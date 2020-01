(AGENPARL) – Roma, ven 24 gennaio 2020

Riunione della Conferenza Permanente sull’incidentalità stradale, oggi in prefettura a Messina, presieduto dal prefetto Maria Carmela Librizzi, per la predisposizione di misure di prevenzione e contrasto del fenomeno. Nel territorio provinciale si registra un tasso di incidentalità elevato, con 21 vittime, di cui 5 sulle arterie autostradali e 11 nel territorio del comune, e più di 1000 incidenti con lesioni.

Nell’ambito della Conferenza Permanente è stato istituito un ”Osservatorio sull’incidentalità stradale”, della quale faranno parte rappresentanti delle FF.OO., Polizia stradale, Polizia Metropolitana, Vigili del Fuoco, comune, ANAS, CAS, Centrale Operativa 118, per promuovere strategie di prevenzione e contrasto in un quadro organico di interventi.

Il sindaco ha evidenziato che sono in corso attività mirate per assicurare il rispetto della legalità in varie zone della città e diversi interventi straordinari, in particolare sulla via consolare Pompea interessata da incidenti mortali nei mesi scorsi, per la quale saranno adottate misure per elevare i livelli di sicurezza, specie in vista della prossima stagione estiva.

Iniziative programmate o in corso di progettazione anche da CAS – Consorzio Autostrade Siciliane – e ANAS, per la messa in sicurezza delle autostrade e strade di competenza, che riguardano sia interventi per il rifacimento del manto stradale, la manutenzione della vegetazione, le barriere longitudinali, i lavori per prevenire caduta massi o frane.

All’incontro hanno preso parte il sindaco della Città Metropolitana, i vertici delle Forze dell’ordine, Polizia stradale, Vigili del fuoco, polizia Metropolitana, ANAS, CAS, centrale operativa 118, sindaci e polizie Locali di numerosi comuni, ANCI Sicilia-per la provincia di Messina e la presidente dell’associazione familiari e vittime della strada.

Fonte/Source: https://www.interno.gov.it/it/notizie/messina-osservatorio-sullincidentalita-stradale