(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 A FIRENZE PER UNA DOMENICA “DI CORSA”

Torna la Firenze Marathon, un attesissimo evento che vedrà la partecipazione di migliaia di runners provenienti da tutto il mondo

Dopo lo stop dello scorso anno Firenze riparte alla grande con un attesissimo evento sportivo: la [Maratona di Firenze](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dCdQUI%26I%3dLZI%26K%3dLcDcUX%261%3dXSYIcMX%267%3dEEM2_Olvb_Zv_Kczk_Ur_Olvb_Y1P9T.1B4B9SqJvKmQ3Hz.FE_Kczk_UrFE_Kczk_Ur%26A%3d8N5SxU.zBE%264m8vB5%3dZRXEbP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) che giunge alla sua 37esima edizione. Lo sparo di inizio è previsto per domenica 28 novembre, la maratona passerà per le principali vie del centro di Firenze, a due passi dal Brunelleschi Hotel, un esclusivo albergo di lusso che permette di vivere esperienze uniche tra attività culturali e sportive e momenti di assoluto relax. In occasione dell’evento podistico il [Brunelleschi Hotel](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3dLb7YR%26G%3d2dR%26I%3d2gMaAb%260%3dV9cRa3b%26F%3dCuQAN_sxnu_48_CvTw_MA_sxnu_3CHRx.E0OfIwMvKzGmBD8iF.4O_sxnu_3C%26y%3dHvPG83.KzO%26jP%3dNb6Z8v6bPZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) ha ideato un’offerta speciale dedicata ai runners e alle loro famiglie.

Dopo un anno difficile in cui le paure, le restrizioni e lo stop a qualsiasi tipo di attività sportiva hanno preso il sopravvento sulle nostre vite, finalmente lo sport risale sul gradino più alto e riprende a passo spedito con l’obiettivo di tornare a correre, tutti insieme, per continuare la tradizione, diffondere la cultura sportiva e vivere di corsa una delle città d’arte più belle del mondo. Secoli di storia, di arte, di monumenti, di antiche vie e di atmosfere uniche saranno il palcoscenico della 37esima edizione della Firenze Marathon che si svolgerà, come di consueto, l’ultima domenica di novembre. Firenze è un museo a cielo aperto, è una delle mete preferite dai turisti che scelgono il “bel paese” per le loro vacanze ed è un connubio perfetto tra arte, cultura, paesaggi mozzafiato e cibo e vino eccellenti. Gareggiare percorrendo le vie di Firenze è un’occasione unica, non solo per gli atleti ma anche per i loro accompagnatori che possono godersi giorni di relax in una città tutta da scoprire e che ha davvero tanto da offrire.

La lunga ed importante tradizione della maratona l’hanno resa non solo l’evento sportivo di punta della città ma anche un appuntamento irrinunciabile per migliaia di corridori e appassionati di sport provenienti da tutto il mondo.

Il percorso della corsa attraversa i luoghi più affascinanti e suggestivi del cuore del capoluogo toscano, per l’occasione il centro storico di Firenze si veste a festa preparandosi ad accogliere numerosi atleti e turisti: si correrà in un anello di 42km e 195 metri senza dislivello, con partenza e arrivo dal cuore pulsante della città piazza del Duomo dove in un solo colpo si possono ammirare i monumenti principali come la Cupola, capolavoro del Brunelleschi, il Campanile di Giotto e l’antichissimo Battistero di San Giovanni, e passando per i luoghi più belli del mondo come il polmone verde di Firenze il Parco delle Cascine, un’oasi verde sul fiume Arno che domina tutta la città. In sequenza si percorreranno le vie, i luoghi ed i monumenti che rendono la città dei gigli una tra le più apprezzate. I runners passeranno per Ponte Vecchio, il primo e più antico ponte di Firenze e anche uno dei più famosi al mondo che attraversa il fiume Arno nel suo punto più stretto, Piazza della Signoria che da secoli rappresenta il fulcro della vita politica di Firenze e che è incorniciata da statue magnifiche come il David di Donatello, simbolo della cultura rinascimentale. Gli atleti passeranno poi per Santa Croce, un luogo unico e con un immenso patrimonio artistico, nonché la chiesa francescana più grande del mondo, e attraverseranno i Lungarni che taglianoin due il centro storico e si affacciano sulle meraviglie fiorentine. Per assicurare ad ogni atleta una gara in totale sicurezza, l’eccellente organizzazione ha previsto punti ristoro con acqua, thè, integratori e frutta lungo tutto il percorso e, tra l’altro, sono stati inseriti nel programma percorsi più brevi per i diversi gradi di preparazione atletica affinché chiunque possa correre ed immergersi in un’atmosfera unica ed incantata.

La corsa che si svolge a Firenze insieme a quella che si corre a Roma, sono le maratone internazionali più importanti d’Italia e tra le prime 20 nel mondo per quantità di partecipanti e qualità. La maratona di Firenze negli anni acquista sempre più importanza diventando non solo un appuntamento fisso per atleti italiani e stranieri, ma anche un’occasione per soggiornare con famiglia e amici in una delle città più belle del mondo.

Il Brunelleschi Hotel, uno dei più affascinanti alberghi storici della città e situato a pochi passi dal punto di partenza e di arrivo della maratona, ha ideato un’offerta completa di tutti i comfort dedicata agli atleti e ai loro famigliari. Inoltre, per chi avesse voglia di rifocillarsi in totale relax prima e dopo la maratona potrà usufruire della straordinaria cucina italiana e toscana dei due ristoranti situati nell’antica Torre Bizantina della Pagliazza all’interno dell’hotel: il [Ristorante Santa Elisabetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3d8d7SD%26I%3d2XD%26K%3d2a9cAV%26v%3dX9WDc3V%262%3dEuKwP_srZw_42_yxTq_9C_srZw_374Tx.9vQfCiOvElIm6z0i0.pQ_srZw_37yFtKvObE1B-t2uQb-6sFt2h8b2iBuKh_ORtW_Yg%265%3dtRtMjY.o61%26Ft%3dTDb4VB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) 2 stelle Michelin e l’[Osteria Pagliazza](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3d4cPZ0%26H%3dKe0%26J%3dKh5bTc%26r%3dWRd0bLc%26x%3dDDRsO_ByVv_M9_uwmx_5B_ByVv_LDzSG.FrPyJeNELhH6Cv92G.lP_ByVv_LDrODCuEu-NdC6GdVJ9_uwm9d7ux_5B%26x%3dKxOFA5.JyR%26lO%3dMe8YOc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

[Il Pacchetto “Maratona a Firenze”](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3d2eHR8%26J%3dCW8%26L%3dCZ3dLU%26p%3dYJV8dDU%26v%3dF6JqQ_4qTx_E1_syep_3D_4qTx_D6xU9.8pRqBcP7DfJx5tAt9.jR_4qTx_D6pDr5sRq-8pRqB-gG45oXq1b9m-3fL6Hp_PcsQ_ZrEgDqHu9-y1s96Eo9-r9sCzPf_PcsQ_Zr%264%3dnS5LdZ.z5u%26G5%3dS8cEU6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) prevede:

Pernottamento in camera o suite a scelta, migliore tariffa garantita online, breakfast anticipato a partire dalle ore 6.30 con prodotti dolci e salati, late check-out alle ore 17.00, connessione internet wi-fi ad alta velocità gratuita e illimitata per tutta la durata del soggiorno, accesso gratuito all’area fitness con attrezzature Technogym, rimborso di Euro 30,00 al momento del check-out a fronte della presentazione dell’iscrizione alla maratona; verrà rimborsata massimo n.1 quota di iscrizione per ogni camera sempre dietro presentazione della ricevuta di iscrizione.

Prezzo a partire da Euro 459,00 in camera doppia a notte. Valido dal 26 al 29 novembre.

Brunelleschi Hotel

L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino,[a pochi passi dal Duomo](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=7%3d7ZQVC%26E%3dLaC%26G%3dLd8YUY%26u%3dTSZCYMY%261%3dAENvL_CuYs_N5_xtnt_89_CuYs_M03PH.BuMzFhKFHkE79y63C.oM_CuYs_M0nHE9r-O47oG0-81H8I-lB5g4vC9tSz_LWvk_Vl%267%3d8OyOxV.t8E%26Cy%3dVRY9XP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un [museo privato](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3d6b6UB%26G%3d1ZB%26I%3d1c7a0X%26t%3dV8YBa2X%26z%3dCtMuN_rtXu_34_wvSs_7A_rtXu_292Rw.AtOeEgMuGjGl8x8hB.nO_rtXu_29mJt8q-Y-sMjGl8-kDr8sUe_KVxP_UkCoMjG-4-Ly0lEj-AiKjIz8-h0nMwJ_rtXu_29mJt8q-AiKjIz8-h0nMwJ-sMtMi6t-Y-sMjGl8_wvSs_7A%26d%3dFzNv67.I4f6aeM%26nN%3d3Z0X5X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il [Santa Elisabetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dEdLUK%26I%3dGZK%26K%3dGcFcPX%263%3dXNYKcHX%269%3dE0M4_Ogvd_Zq_Kezf_Ut_Ogvd_YvPAT.8B7Q5KoK08784MoB2B78r88Qq.B8_Ogvd_Yv%267%3d1R9OqY.488%264o8qF9%3dVKbIXI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin 2021 della seconda stella; ha ricevuto due forchette nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2021 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.

La più informale [Osteria Pagliazza](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3dLZCRR%26E%3d8WR%26G%3d8ZMYGU%260%3dTEVRY9U%26F%3dA1JAL_yqns_01_CtZp_M9_yqns_96HP4.80MlBwK2DzEs5D6o9.4M_yqns_96CBzJ0KhDE8-m9C8uPz_KX1v4hsk_UmH4L1EC4uJz-Bu-3zG1H0-9pHzG75_CtZp_M9%26k%3dCFL33M.GlJ%264L%3d0WPVBU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), è situata al pianterreno dell’hotel e durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.

Brunelleschi Hotel

Via de’ Calzaiuoli – Piazza Santa Elisabetta 3 – 50122 Firenze

[www.hotelbrunelleschi.it](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=9%3d4a6X0%26F%3d1c0%26H%3d1f5Z0a%26r%3dU8b0Z2a%26x%3dBtPs_LQyS_Wa_NTwP_Xi_LQyS_VfSzQ.hKw9l8uOnAoFeOfBi.Ew_LQyS_Vf%260%3dpOsRfV.nAw%26Cs%3dY0Y3a7d5a8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this