Sarà inaugurato ufficialmente a Cerialdo martedì 3 maggio alle 16, il Giardino dedicato alle vittime delle stragi nazi-fasciste che si affaccia su via Passatore angolo via Aurora.

Su iniziativa del Centro Incontri di Cerialdo in accordo con il Comitato di Quartiere e in collaborazione con l’Anpi e l’Istituto Storico della Resistenza, nel Giardino è stato posizionato un cippo che ricorda la storia la tragica morte di tre ragazzi ventenni originari della frazione, G. Battista “Tino” Galliano, Spirito Peano e Daniele Rocco, brutalmente uccisi durante una rappresaglia fascista tra il 26 e il 27 novembre 1944.

L’evento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni promosse per in occasione del 25 Aprile.

