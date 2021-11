(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Città di Castel Maggiore (Bo)

Unione Reno Galliera

COMUNICATO STAMPA

A Castel Maggiore un rilancio per il Fa-Lab

Lavoro, impresa, formazione, orientamento: un nuovo progetto per coinvolgere gli attori del territorio

Nato nel 2017 con lo scopo di essere un nuovo punto di riferimento sul territorio nei settori della qualificazione e riqualificazione personale e professionale, del sostegno alla ricerca attiva del lavoro, dell’autoimprenditorialità e della cultura d’impresa, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica e alla promozione della creatività, dopo le difficoltà del lockdown il Fa-Lab è oggi al centro di un progetto di rilancio da parte dell’Unione Reno Galliera e della Città di Castel Maggiore, con la collaborazione e il supporto della Città Metropolitana di Bologna, attraverso la partnership con Ethic srls, Cooperativa Tatami e Cooperativa Unione e Servizi.

Sulla linea della strategia programmatica 2019-2024, il Comune di Castel Maggiore con l’Unione Reno Galliera persegue l’intento di valorizzare il tessuto sociale promuovendo un progetto di animazione congiunta del centro Fa-Lab e del “Centro di Informazione e Orientamento Professionale” (C.I.O.P.).

Obiettivo dell’intervento è quello di dar vita a un Hub dell’Innovazione e dell’Inclusione, aperto al territorio e soprattutto costruito con il supporto degli attori che lo vivono.

Collaborazione, Cooperazione e Coprogettazione dei servizi i concetti alla base dell’Hub, che si configura come un luogo di formazione, orientamento e contaminazione, in grado di facilitare l’attivazione e la disseminazione di una Cultura all’Innovazione Sociale diffusa sull’intero territorio.

Valori cardine del processo decisionale saranno inclusione, integrazione, co-creazione e networking.

Per tale ragione, fase di avvio dell’intervento è l’implementazione di un percorso partecipato basato sul coinvolgimento di tutti gli attori che, a vario titolo, si occupano sul territorio di politiche attive per il lavoro e possono portare un contributo alla sua valorizzazione in chiave innovativa.

Le attività saranno finalizzate a gettare le basi per la costruzione delle future iniziative oggetto del nascente Hub polifunzionale di Castel Maggiore.

Presentazione del percorso

Fa-Lab, in Via Mazzacurati 8 a Castel Maggiore (BO),

Giovedì 4 Novembre 2021 alle ore 14.30

con gli interventi di:

Belinda Gottardi – Sindaca di Castel Maggiore

Claudia Muzic – Sindaca di Argelato e referente per Commercio, Attività Produttive, Legalità, Interventi a sostegno delle imprese agricole dell’Unione Reno Galliera

Giovanna Trombetti – Area Sviluppo Economico Strategie e strumenti per un territorio attrattivo della Città Metropolitana di Bologna

Giancarlo D’Angelo – ETHIC Solutions

Francesco Nicolini – Cooperativa Tatami

Sergio Secondino

Città di Castel Maggiore (Bo)

