A Borgo San Lorenzo gli stati generali delle Pari opportunità

Appuntamento lunedì 23 maggio ore 10,30 nella sala Consiliare

Creare una rete di ascolto e collaborazione tra istituzioni e associazioni che si occupano di pari opportunità attraverso incontri sul territorio. Questo lo scopo della Commissione Regionale Pari Opportunità che ha scelto Borgo San Lorenzo come seconda tappa della Toscana (prima tappa il13/5 ad Arezzo, seguiranno il 26 maggio Prato e il 26 giugno Empoli).

[] Lunedì 23 maggio la Commissione, le associazioni e le rappresentanti del territorio si sono così date appuntamento nella Sala consiliare borghigiana per gli “Stati generali delle pari opportunità” in una sessione di incontro e di confronto .

La presidente della Commissione Regionale ha tenuto a ricordare, nella lettera di invito, che il momento storico di difficoltà ma anche di grandi cambiamenti e di opportunità, come quelle del PNRR, impongono di lavorare assieme affinché sia realmente possibile generare un cambiamento creando una nuova cultura di parità e una reale implementazione dei diritti delle donne. Secondo lei questo incontro, oltre che per una conoscenza reciproca, sarà utile per fare il punto sulla situazione delle politiche di genere nei Comuni oltre che per ascoltare le esigenze e le proposte condividendo progetti e buone pratiche.

A coordinare l’organizzazione dell’evento è stata la Consigliera comunale di Borgo San Lorenzo con delega alle Pari Opportunità Ciardi Stefania che ha voluto sottolineare come questa straordinaria opportunità sia il punto di partenza per condividere le esperienze e creare una rete di buone pratiche da realizzare in ogni territorio.

