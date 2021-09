(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Bisceglie, 02 settembre 2021

A Bisceglie i vincitori di Librinvetrina devolvono i premi in beneficenza

leftcenter00La solidarietà dei commercianti biscegliesi anche nell’ambito di Libri nel Borgo Antico

I vincitori del concorso Librinvetrina che premia i migliori allestimenti delle vetrine dei negozi biscegliesi, durante il festival Libri nel Borgo Antico hanno deciso di devolvere i buoni spesa offerti dalla Confcommercio al centro Villa Giulia, la struttura diurna socioeducativa per minori attiva da molti anni nella città di Bisceglie. “Siamo felici della decisione presa dai tre vincitori al concorso, le attività commerciali con l’insegna L’Aquilone, L’arte nel tempo e Anna Vischi, perché mette in luce il fatto che nonostante le difficoltà che il commercio sta subendo per noi operatori la solidarietà e l’altruismo è sempre al primo posto”, commenta Leo Carriera Presidente della Confcommercio di Bisceglie che ha collaborato insieme alla libreria Abbraccio alla Vita al concorso ideato nell’ambito dell’iniziativa del festival Libri nel Borgo Antico dell’associazione Borgo Antico.

Nel concorso sono state premiate le migliori vetrine allestite ad agosto con libri che riportavano anche il logo del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico così da coinvolgere, grazie all’impegno della dott.ssa Katia Todisco che, con la stretta collaborazione del Cav. Mauro Pedone, instancabile animatore del concorso, hanno saputo coinvolgere un numero considerevole di commercianti. “Non possiamo non sottolineare come una iniziativa come quella di Libri nel Borgo Antico non possa che far bene a tutta la città e all’economia di Bisceglie in quanto motore attrattivo per molti appassionati o semplici curiosi che anche dai comuni vicini nei giorni del Festival arrivano a Bisceglie, trovando un ulteriore motivo per trascorrere del tempo da noi e quindi, naturalmente, creando ritorno commerciale anche per le altre categorie merceologiche e per tutti le attività non solo del centro storico. La Confcommercio sarà sempre presente nel condividere progetti che portano vantaggio sia culturale che commerciale alla città”, conclude Carriera.

🔊 Listen to this