VINO. MORTO FRANCO ALLEGRINI. IL CORDOGLIO DEL

PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

(AVN) Venezia, 23 aprile 2022

“Con Franco Allegrini se ne va un pezzo rilevante della storia enoica del Veneto,

uno dei padri, dei grandi riferimenti dell’Amarone. La sua passione, la

straordinaria competenza, la capacità intuitiva ne hanno fatto una figura

irripetibile, protagonista di uno dei più straordinari successi della produzione

vitivinicola veneta, divenuto un biglietto da visita mondiale per la nostra qualità”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto ricorda la figura di Franco

Allegrini, enologo dell’omonima azienda veronese, per tanti anni protagonista di

straordinari successi produttivi.

“Alla sua famiglia, ai figli Francesco, Giovanni e Matteo e a tutti coloro che

l’hanno amato e stimato – prosegue il Governatore – rivolgo le mie più profonde

condoglianze. Franco Allegrini – conclude il Governatore – si è fatto apprezzare in

Italia e nel Mondo per la sua lunga attività e per le sue geniali intuizioni. Ha fatto

conoscere non solo l’Amarone ma anche i territori del Veneto. Una figura

probabilmente unica nel suo genere”.

