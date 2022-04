(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 Regione del Veneto

DOMANI, MARTEDI’ 19 APRILE, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VENETO VISITERA’ LA MOSTRA “HOMO FABER” PRESSO LA

FONDAZIONE CINI ALL’ISOLA DI SAN GIORGIO A VENEZIA

(AVN) – Venezia, 18 aprile 2022

Domani, martedì 19 aprile, il Presidente della Regione Veneto sarà alla Fondazione

Cini, all’isola di San Giorgio, a Venezia, per visitare la mostra “Homo Faber. Crafting

a more human future”.

Organizzata dalla Michelangelo Foundation, Homo Faber rappresenta la celebrazione

del talento creativo nell’alta manifattura a livello internazionale e ha l’obiettivo di far

conoscere e dare visibilità alle eccellenze dell’artigianato mondiale.

L’appuntamento è per domani, alle ore 15.30, presso la Fondazione Giorgio Cini,

all’isola di San Giorgio.

