PAOLO ARTELIO NUOVO PRESIDENTE DI FIPE VENETO. LE

CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

(AVN) – Venezia, 14 aprile 2022

“Paolo Artelio riceve oggi un testimone importante, succedendo a Erminio Alajmo, il

cui nome rappresenta un simbolo dell’eccellenza veneta in Italia e nel mondo: a lui

vanno le mie più vive congratulazioni e l’augurio che sotto la sua guida un settore

fondamentale per l’economia, il turismo e la cultura della nostra Regione, dopo le

conseguenze dell’emergenza sanitaria, possa uscire al più presto anche dai

contraccolpi della guerra in Ucraina”.

Con queste parole il Presidente della Regione esprime le proprie congratulazioni per la

nomina del veronese Paolo Artelio alla presidenza di Fipe Veneto, la federazione

regionale dei pubblici esercizi. Fipe Veneto conta più di 26 mila unità locali, per un

fatturato di oltre 6 miliardi di euro, 126 mila occupati, e monte stipendi e salari di 1,2

miliardi di euro.

