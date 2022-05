(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

Festa dell’Europa a Roma

9 maggio 2022 ore 19:30 – Piazza del Campidoglio, Roma

In occasione della festa dell’Europa, il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comune di Roma e l’Ambasciata di Francia in Italia organizzano un evento-concerto di celebrazione dell’Unità europea e di ricordo di David Sassoli.

Il 9 maggio si celebra a Roma la Festa dell’Europa: l’appuntamento è alle 19:30 in Piazza del Campidoglio dove si svolgerà un evento-concerto dei [Filarmonici di Roma](http://www.ifilarmonicidiroma.it/) con i violinisti [Oleksandr Semchuk](https://semchuk.it/IT/biografia/)e [Ksenia Milas](http://www.kseniamilas.com/), lui ucraino, lei russa, marito e moglie nella vita e coppia anche nell’arte. A seguire, esibizione del [Coro Tyrtarion](https://tyrtarion.net/) dell’Accademia Vivarium Novum.

Interverranno il sindaco di Roma [Roberto Gualtieri](https://www.comune.roma.it/web/it/sindaco-roberto-gualtieri.page) e, con dei videomessaggi, la vice presidente del Parlamento europeo [Pina Picierno](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124846/PINA_PICIERNO/home), il commissario per gli Affari economici e monetari [Paolo Gentiloni](https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gentiloni_it) e il ministro degli esteri [Luigi Di Maio](https://www.esteri.it/it/ministro/).

Parteciperanno, inoltre, gli eurodeputati [Antonio Tajani](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/2187/ANTONIO_TAJANI/home) (PPE-FI), presidente della commissione Affari costituzionali, [Carlo Calenda](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197617/CARLO_CALENDA/home) (Renew-Azione) e [Tiziana Beghin](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124777/TIZIANA_BEGHIN/home) (M5S) e l’ambasciatore francese in Italia [Christian Masset](https://it.ambafrance.org/Biografia-dell-Ambasciatore-Christian-MASSET).

La serata, presentata dalla direttrice del TG3 [Simona Sala](https://www.rai.it/trasparenza/persone/Simona-Sala-94ac49b0-19f6-4ad9-8e2d-def6e0d354ad.html), vedrà i saluti del capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e del direttore della Rappresentanza della Commissione europea Antonio Parenti.

Sarà l’occasione per testimoniare la vicinanza dell’Unione europea al popolo ucraino e per ricordare [David Sassoli](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96864/DAVID+MARIA_SASSOLI/history/9), il presidente del Parlamento europeo scomparso nel gennaio scorso.

Per l’occasione Piazza del Campidoglio sarà straordinariamente illuminata in collaborazione con ACEA. L’evento è gratuito con ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

