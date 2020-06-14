855-2020 MODELLO. SUL VENETO ANCORA TEMPO INSTABILE CON RASSERENAMENTI ALTERNATI A PIOVASCHI E QUALCHE POSSIBILE TEMPORALE

(AGENPARL) – dom 14 giugno 2020 &HQWUR)XQ]LRQDOH’HFHQWUDWR
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Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa
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