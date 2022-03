(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 8 MARZO, ROSSELLO (FI): “FI MILANO OMAGGIA AMBIENTE E DONNE UCRAINE”

“Forza Italia Milano ha interrato simbolicamente una pianta di mimosa nell’area verde della Regione Lombardia: un messaggio per l’ambiente. Un trittico della nostra sempre generosa autrice Carla Bruschi dedicato alle donne ucraine sarà esposto all’incontro di Forza Italia previsto a Milano per il 12 marzo e aiuterà la nostra raccolta fondi in corso per bambini e anziani trascinati nell’esodo straziante per la salvezza dalla tenacia delle donne ucraine: un messaggio per l’arte e la cultura che testimoniano coraggio e accoglienza”.

Lo dichiara in una nota Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e coordinatrice Fi Milano.

“Sono gesti simbolici in linea con la visione di Forza Italia Milano: noi sappiamo già che quando usciremo dalla pandemia e quando finirà la terribile tragedia dell’Ucraina occorreranno modelli più agili per l’economia post-pandemica e post-bellica. Ancor di più, oggi, quindi ricordando il sacrifico delle donne celebrate da quell’iniziale 8 marzo, gettiamo simbolicamente un ponte fra passato, presente e futuro”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/