(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 NOTA STAMPA

8 MARZO, MAIORINO (M5S): STOP DISCRIMINAZIONI MADRI LAVORATRICI, NOSTRO DDL PER CONGEDO PATERNITA’

ROMA, 8 marzo – “Sei sposata? Hai figli? Hai in progetto di averne? Sono le odiose domande che tante donne si sono viste fare nei colloqui di lavoro e che oggi il presidente Mattarella ha stingmatizzato con la dovuta fermezza. Come ha giustamente osservato, non dobbiamo più consentire che vengano poste domande simili. Ecco perché già nel 2019 abbiamo depositato un disegno di legge del M5S, a mia prima firma, che prevede la fruizione obbligatoria del congedo genitoriale anche per i padri, in pari misura a quello delle madri. Mettere al mondo dei figli è una gioia ed è una responsabilità per entrambi i genitori, che hanno il dovere e il diritto di accudirli, in pari misura, impiegando lo stesso tempo e la medesima dedizione. Solo così queste domande non saranno più rivolte alle donne, né a nessuno: la società deve accogliere la nascita come un investimento, emotivo ed economico, di tutta la collettività”.

Lo afferma la senatrice M5S Alessandra Maiorino, capogruppo nelle commissioni Giustizia e Femminicidio.

__________________

Movimento 5 Stelle