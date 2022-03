(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

8 marzo: deputate Pd, alle donne ucraine sotto le bombe, alle donne russe contro la guerra

“Dedichiamo questo otto marzo alle donne ucraine, a quelle che resistono sotto le bombe, a quelle che fuggono con i loro bambini dalla guerra, alle tante che vivono in Italia e stanno organizzando gli aiuti e l’accoglienza. Dedichiamo questo otto marzo al coraggio delle donne russe che si oppongono alla guerra di Putin. Perché questo sia un otto marzo per la pace. La diplomazia e la trattativa si sostituiscano al fuoco delle armi”.

Così in una nota le deputate del Partito democratico.

Roma, 8 marzo 2022