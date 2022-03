(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 8 Marzo, Mattioli (Confindustria Servizi HCFS): «Mondo dei servizi trainato dalle donne, imprese sempre più consapevoli»

«Le imprese dei servizi sono sempre più consapevoli del fondamentale ruolo delle donne al loro interno. E’ il settore labour intensive con il più alto tasso di occupazione femminile: pensiamo ad esempio alle pulizie, le lavanderie industriali o la ristorazione collettiva dove le addette superano il 65%. In questa giornata occorre tributare un sincero ringraziamento alle lavoratrici, per le quali anche la contrattazione nazionale si è impegnata arrivando, dopo anni, a recepire forme di tutela e valorizzazione. Pensiamo a quanto accaduto nel rinnovo del contratto multiservizi, che oltre al miglioramento economico, ha introdotto azioni di prevenzione e contrasto contro le molestie sul lavoro, oppure il congedo retribuito per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione». Lo scrive in una nota il presidente di Confindustria Servizi HCFS (Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions) Lorenzo Mattioli, la federazione confindustriale che raccoglie imprese del facility, pulizie e sanificazione, lavanderie industriali e dispositivi di protezione individuale e ristorazione collettiva.

Roma 8 marzo 2022

Lorenzo Mattioli

[why did I get this?](https://confindustriahcfs.us4.list-manage.com/about?u=0d72f28cfd461d091a6ec3ef8&id=64f58ac6ff&e=4d43732fc2&c=a26c592f8e) [unsubscribe from this list](https://confindustriahcfs.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=0d72f28cfd461d091a6ec3ef8&id=64f58ac6ff&e=4d43732fc2&c=a26c592f8e) [update subscription preferences](https://confindustriahcfs.us4.list-manage.com/profile?u=0d72f28cfd461d091a6ec3ef8&id=64f58ac6ff&e=4d43732fc2&c=a26c592f8e)