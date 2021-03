8 MARZO. COLDIRETTI, 200MILA DONNE DELL’AGRICOLTURA IN ITALIA. BORTOLAS:” MOBILITAZIONE SOLIDALE PER L’AFRICA. SOLODALCUORE DA PROGETTO VENETO DIVENTA NAZIONALE. IN CAMPO PER IL CUAMM I BIG DELLO SPORT CULTURA E SPETTACOLO. ANCHE IL MINISTRO ERIKA STEFANI

(AGENPARL) – dom 07 marzo 2021 8 MARZO. COLDIRETTI SONO 200MILA DONNE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA

Un esercito rosa in prima linea su innovazione, ambiente e solidarietà

BORTOLAS: “IL CUORE PER L’AFRICA DA PROGETTO VENETO DIVENTA NAZIONALE. PER IL CUAMM SCENDONO IN CAMPO I BIG DELLO SPORT, CULTURA E SPETTACOLO”

7 marzo 2021 – Ai monologhi di Sanremo le donne di Coldiretti danno una risposta corale quella di una forza dettata dalla passione che ha animato una mobilitazione nazionale a favore dei Medici con l’Africa Cuamm impegnati nei progetti sanitari in una terra fragile che ha fame di vita. E’ emblematica la cartolina che ritrae i volti femminili famosi della cultura, politica, sport e spettacolo mentre abbracciano il “cuore della gratitudine” simbolo dell’iniziativa che ha già raccolto oltre 12mila euro per la realizzazione di un reparto di maternità e una scuola per ostetriche a Rumbek in Sud Sudan. Una rete femminile senza fine né confini che ha prodotto un’alleanza lungo tutta la Penisola coinvolgendo virtualmente 200mila donne dell’agricoltura italiana. Per l’operazione solidale #solodalcuore – spiega Chiara Bortolas presidente regionale e vice nazionale di Donne Impresa – sono scese in campo tutte le colleghe di ogni regione che a loro volta hanno coinvolto vari testimonials pronte a condividere il progetto ‘Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni’ E così il cuscino realizzato dalle agrisarte veneziane in doppio tessuto Made in Italy e Wax tipicamente africano dall’interno in fibra naturale e’ arrivato in ogni parte d’Italia: Maria Giovanna Elmi se l’è aggiudicato per prima, a seguire anche la Senatrice a vita Liliana Segre. Tra i fan dell’iniziativa campionesse sportive come la nuotatrice Francesca Dallapé, la sciatrice Marta Bassino e la pattinatrice Carolina Kostner. E ancora dal mondo della televisione Natasha Stefanenko, Elisabetta Gregoraci, la conduttrice Samanta Togni e l’inviata speciale Stefania Petyx di Striscia la Notizia. Non mancano le imprenditrici dell’agroalimentare Rossella Ferro ad esempio, presidenti di regione e altre figure impegnate nella giustizia vedi il Procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e direttamente per la parità di genere come la docente Luisa Rizzitelli, oppure i profili legati alla tradizione locale vedi ‘a Figlia do Marenaro”. Il Veneto aggiunge a questa carrellata di sostenitori la cantante soul Chiara Luppi, la presentatrice Michelle Hunziker e Valeria Arzenton di Zed live in trasferta sanremese oltre al Ministro per le Disabilita’ Erika Stefani che proprio oggi ha incontrato la delegazione regionale a Vicenza. -Katia Zuanon di Prayers Collection ideatrice morale dell’oggetto esclusivo diventato ormai un must have, non trattiene la gioia e si lascia andare al racconto di alcuni aneddoti: l’entusiasmo per l’ordine di 100 cuori fatto dalla presidente del pastificio La Molisana 100% italiana che ha mandato in tilt persino i corrieri e le spedizioni inviate in Cina, New York, Miami e Londra. Un lavoro che continua – dice Chiara Bortolas – che annuncia eventi già per la Festa della Primavera e della Mamma. La pandemia non ferma la voglia di aiutare: è una responsabilità che sentiamo dentro come donne dei campi – conclude Bortolas – ma che proprio con questa iniziativa sappiamo ora appartenere a tante altre persone.

