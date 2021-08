(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 78. Mostra del cinema di Venezia: le misure a tutela della circolazione e della sicurezza stradale al Lido

Il comando della Polizia locale del Comune di Venezia ha emanato un’ordinanza che prevede alcune misure a tutela della circolazione e della sicurezza stradale al Lido di Venezia per consentire l’allestimento e il successivo smantellamento delle strutture oltre che il regolare svolgimento della 78° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in programma dall’1 all’ 11 settembre 2021.

In particolare, i provvedimenti interesseranno il Lungomare Marconi, nel tratto compreso tra via delle Quattro Fontane e via Angelo Emo; via Candia, dall’incrocio con via Lungomare Marconi fino al ponte sul canale di fronte al civico 15; via delle Quattro Fontane, dall’incrocio Darsena/Casinò via San Giovanni D’Acri fino all’incrocio con Lungomare Marconi; le vie limitrofe.

Venezia, 12 agosto 2021

