(AVN) – Venezia, 29 marzo 2022

Il Presidente della Regione Luca Zaia, in veste di Commissario per l’emergenza

Ucraina, nel corso del punto stampa odierno ha comunicato che è in corso di

allestimento l’invio di 7 bilici contenenti l’ospedale da campo donato dal Quatar alla

Regione del Veneto durante dell’emergenza covid. La struttura è stata ceduta dalla

Regione del Veneto alla Protezione Civile nazionale, che ne disporrà la destinazione.

Sono stati forniti anche alcuni numeri di sintesi rispetto all’attuale quadro

dell’accoglienza dei profughi provenienti dell’Ucraina nella nostra regione.

Allo stato attuale il numero degli arrivi registrato in Veneto dalle Prefetture si attesta

intorno a 10.000 persone. I profughi ospitati negli hub di prima accoglienza della

Regione del Veneto sono complessivamente 389 (79 ad Asiago, 92 a Isola della Scala,

78 a Monselice, 70 a Noale e 70 a Valdobbiadene)

Nell’ultima settimana si registra una media di circa 400 arrivi al giorno (profughi

registrati).

I tamponi effettuati complessivamente sono stati 17.583 (+433) con un tasso di

positività al 2,8%. Al tampone si sono sottoposti per il 70,7% femmine e per il 29,3%

maschi. Gli under 14 rappresentano il 35,8%, mentre tra i 15 e 49 anni 51,5%.

Le vaccinazioni effettuate sono complessivamente 2.699 (67,5% vaccino anti Covid) a

2.211 profughi. Il 20,1% delle vaccinazioni è stato effettuato su minori di 14 anni, il

79,9 su maggiori di 14 anni.

Per quanto riguarda la disponibilità a offrire ospitalità a chi fugge dal conflitto in

Ucraina, le persone che hanno compilato il form della Regione del Veneto per la

disponibilità ad offrire alloggio sono 5.118 per un’offerta complessiva di 11.780

posti letto.

L’importo complessivo delle donazioni versato sul conto corrente regionale dedicato

ha raggiunto quota euro 666.891,78 da 2.958 donatori.

