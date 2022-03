(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Regione del Veneto

PESCA. NUOVO BANDO DELLA REGIONE PER EROGAZIONE

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PESCA

DILETTANTISTICO-SPORTIVA E AMATORIALE VENETE

(AVN) Venezia, 29 marzo 2022

Con delibera della Giunta Regionale del Veneto è stato approvato un nuovo bando per

l’erogazione di contributi regionali per un valore complessivo di 776.500 euro a favore

delle Associazioni di pesca dilettantistico-sportive e amatoriali del Veneto.

La finalità è quella di sostenere i progetti di valorizzazione delle realtà associative

della pesca dilettantistico-sportiva e amatoriale e le iniziative per la gestione, il

controllo, la tutela e la preservazione del patrimonio ittico autoctono con riferimento

alle acque interne e alle acque marittime interne. E ancora di sostenere investimenti

per le attività di formazione, di divulgazione, di vigilanza e di sviluppo del patrimonio

ittico autoctono, con particolare riferimento ai centri di produzione e riproduzione di

fauna ittica autoctona destinata al ripopolamento dei corpi idrici regionali.

“Le associazioni di pesca sportiva, come prevede la legge regionale 19 del 1998,

hanno un ruolo di primo piano nelle attività di valorizzazione e presidio dei corsi

d’acqua nonché nella promozione di tecniche di pesca a basso impatto ambientale

come il no-kill e il catch & release e a loro dedichiamo questo bando per finanziare le

migliori progettualità. – interviene l’assessore regionale alla Pesca Cristiano Corazzari

– La Giunta Regionale ha costantemente favorito l’attività di presidio svolta dagli

stessi pescatori lungo i corsi d’acqua, attività che si configura quale risorsa

fondamentale che va adeguatamente sostenuta anche attraverso specifici contributi

economici”.

Il bando è stato condiviso con la Consulta regionale per la pesca ricreativa – l’organo

consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva

esercitate nel territorio regionale. I progetti, per accedere al finanziamento, dovranno

collocarsi in una delle tre Misure previste: Misura 1 (Valorizzazione delle realtà

associative della pesca dilettantistico-sportiva e/o amatoriale operanti sul territorio

veneto), Misura 2 (Tutela e preservazione del patrimonio ittico regionale, con

