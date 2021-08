(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport]

Persbericht

6 augustus 2021 – 18:30

75.000 vaccins naar Namibië

Nederland heeft vandaag 75.000 AstraZeneca-vaccins naar Namibië gestuurd om het land te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dit maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag bekend. De Namibische overheid had Nederland gevraagd om ondersteuning bij haar vaccinatiecampagne. Naast deze donatie zal Nederland miljoenen vaccins beschikbaar stellen aan andere landen via het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De coronasituatie in Namibië is ernstig en overbelasting van de zorg dreigt. Momenteel wordt er in Namibië al geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Daarom is te verwachten dat de Nederlandse vaccins snel kunnen worden ingezet. Omdat dit specifieke vaccin bewaard kan worden bij koelkasttemperatuur is het daarnaast makkelijk te vervoeren en te bewaren.

Voorraad AstraZeneca

De te doneren vaccins zijn in Nederland niet meer nodig nu er hier geen nieuwe afspraken voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin worden gemaakt. De voorraad AstraZeneca-vaccins die Nederland altijd heeft aangehouden om eventuele tegenvallende leveringen op te kunnen vangen is daarom ook niet meer nodig. Mede dankzij een initiatief vanuit de samenleving kunnen deze vaccins op korte termijn worden ingezet in Namibië.

Wereldwijd vaccineren

Nederland heeft altijd aangegeven te willen helpen bij de wereldwijde bestrijding van het coronavirus. Om het ontstaan van mutaties tegen te gaan is het van belang dat overal ter wereld gevaccineerd wordt. Eerder doneerde Nederland vaccins aan Suriname en Kaapverdië. Ook zal Indonesië worden ondersteund in hun vaccinatiecampagne met vaccins uit Nederland.

Colofon

De inhoud van dit bericht is opgesteld door:

– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement)

De volgende thema’s zijn gekoppeld:

– Gezondheid en zorg

