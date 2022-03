(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Regione del Veneto

MORTE ANZIANO LEGATO E PICCHIATO IN CASA A PIEVE DI

SOLIGO (TV). IL CORDOGLIO DI LUCA ZAIA

(AVN) – Venezia, 26 marzo 2022

“Un epilogo peggiore non poteva esserci. Penso solo a cosa ha subito questo signore,

alla sofferenza patita. Ci aspettiamo veramente giustizia, se così si può dire, perché

davanti alla perdita di una vita umana in una maniera del genere non esiste giustizia.

Però non vorrei assistere a situazioni che abbiamo già vissuto in passato”.

Con queste parole il Governatore del Veneto Luca Zaia commenta la notizia del

decesso del signor Adriano Armellin che ieri sera, a Pieve di Soligo (Treviso), è stato

vittima di una violenta rapina in casa finita in tragedia.

“Voglio ripeterlo ancora – sottolinea ancora Zaia -. Questo è un fatto intollerabile in

una società civile: confido che la giustizia agisca rapidamente e che la punizione sia

esemplare. Qui serve il massimo della pena”.

“Il cordoglio va alla famiglia di Adriano Armellin – conclude –, la mia vicinanza vi

giunga in questo momento terribile”.

