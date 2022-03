(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

30 ANNI DI SUEM 118 IN VENETO. DOMANI ALLE 10 A IN FIERA A

PADOVA ASSESSORE LANZARIN PARTECIPA A EVENTO

CELEBRATIVO

(AVN) – Venezia, 26 marzo 2022

L’assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin interverrà domani

mattina alle ore 10.00 presso il Padiglione 11 della Fiera di Padova al convegno

dedicato a celebrare i 30 anni del Servizio Urgenza Emergenza Suem 118 del Veneto.

Sarà l’occasione per ripercorrere la storia dell’emergenza in Veneto, legata

all’introduzione del numero unico 118, alla presenza del direttore del Dipartimento

Regionale Emergenza Urgenza (CREU) del Veneto Paolo Rosi e dei responsabili delle

Unità Operative regionali del SUEM.

Al termine del convegno, per l’intera giornata fino alle 18, la fiera resterà aperta alla

cittadinanza, per permettere a bambini e adulti di visitare e conoscere meglio i mezzi

di soccorso e i loro operatori.

Comunicato nr. 746-2022 (SANITA’)

Agenzia Veneto Notizie