(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 LAVORO. TAVOLO ISTITUZIONALE SU PROCESSO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI IDEAL STANDARD DI BORGO VALBELLUNA (BL). CONFERITO MANDATO PER CHIUDERE ACCORDO TRA IDEAL STANDARD E CORDATA INDUSTRIALE
Questo indirizzo e-mail è di solo invio.Per qualsiasi informazione scriva a
Please do not reply to this e-mail. If you need to contact the press office, please write to
AGENZIA VENETO NOTIZIE
Home Agenparl Italia 742-2022 LAVORO. TAVOLO ISTITUZIONALE SU PROCESSO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI IDEAL STANDARD DI...
742-2022 LAVORO. TAVOLO ISTITUZIONALE SU PROCESSO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI IDEAL STANDARD DI BORGO VALBELLUNA (BL). CONFERITO MANDATO PER CHIUDERE ACCORDO TRA IDEAL STANDARD E CORDATA INDUSTRIALE
(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 LAVORO. TAVOLO ISTITUZIONALE SU PROCESSO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI IDEAL STANDARD DI BORGO VALBELLUNA (BL). CONFERITO MANDATO PER CHIUDERE ACCORDO TRA IDEAL STANDARD E CORDATA INDUSTRIALE