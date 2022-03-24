(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 ROCCA DI MONSELICE (PD). ASSESSORE CALZAVARA PRESENTA IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL COMPLESSO IN LIZZA PER I 2MLN DEL PNRR
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727-2022 ROCCA DI MONSELICE (PD). ASSESSORE CALZAVARA PRESENTA IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL COMPLESSO IN LIZZA PER I 2MLN DEL PNRR
(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 ROCCA DI MONSELICE (PD). ASSESSORE CALZAVARA PRESENTA IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL COMPLESSO IN LIZZA PER I 2MLN DEL PNRR