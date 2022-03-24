(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 INCENDI BOSCHIVI. AL LAVORO PER SPEGNERE QUELLO DI FORTOGNA. LA REGIONE, GRAZIE AL SUO PIANO, E’ SEMPRE INTERVENUTA TEMPESTIVAMENTE. ECCO I NUMERI
Questo indirizzo e-mail è di solo invio.Per qualsiasi informazione scriva a
Please do not reply to this e-mail. If you need to contact the press office, please write to
AGENZIA VENETO NOTIZIE
Home Agenparl Italia 726-2022 INCENDI BOSCHIVI. AL LAVORO PER SPEGNERE QUELLO DI FORTOGNA. LA REGIONE,...
726-2022 INCENDI BOSCHIVI. AL LAVORO PER SPEGNERE QUELLO DI FORTOGNA. LA REGIONE, GRAZIE AL SUO PIANO, E’ SEMPRE INTERVENUTA TEMPESTIVAMENTE. ECCO I NUMERI
(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 INCENDI BOSCHIVI. AL LAVORO PER SPEGNERE QUELLO DI FORTOGNA. LA REGIONE, GRAZIE AL SUO PIANO, E’ SEMPRE INTERVENUTA TEMPESTIVAMENTE. ECCO I NUMERI