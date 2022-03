(AGENPARL) – dom 20 marzo 2022 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

CORDOGLIO DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA PER FLORINDO NINO

CECCONATO, IL PAPA’ DEL PANEVIN DI ARCADE

(AVN) Venezia, 20 marzo 2022

“Come dicono gli Alpini, Florindo Nino Cecconato è andato avanti. Oggi non

perdiamo soltanto una storica Penna nera di Arcade, ma un vero testimone dell’identità

veneta e un protagonista della sua terra. Un uomo che ha sempre vissuto in mezzo alla

gente, dimostrando un legame indissolubile con le tradizioni incarnandone i valori e la

forza. Il paese di Arcade, ma anche tutto il Veneto, deve molto a ‘Nino’, figura che ha

saputo valorizzare un rito legato al mondo dell’agricoltura trasformandolo in un

momento di comunità, per rafforzare il legame tra le persone. Non è un caso, se per

molti il suo nome sarà sempre ricordato come quello del papà del panevin”.

Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprimendo il suo cordoglio

per la scomparsa a 75 anni della Penna nera Cecconato, capogruppo Ana di Arcade,

consigliere sezionale di Treviso, insignito del titolo di Cavaliere al merito della

Repubblica. A lui si deve anche la nascita del Premio letterario Parole attorno al fuoco,

e poi della Festa degli alberi di Arcade.

“Cecconato non si è distinto solamente per aver valorizzato una tradizione radicata con

forza nella nostra storia – prosegue il Governatore -, ma ha contributo a trasmettere a

generazioni il valore legato a quel rito. Il panevin di Arcade rappresenta, infatti, da

decenni uno degli appuntamenti più importanti della Marca, che con orgoglio lega

un’intera comunità davanti alle fiamme e alle faville la sera della vigilia dell’Epifania.

Quando le condizioni legate alla pandemia lo consentiranno, sono certo che la ripresa

di questo appuntamento simbolico sarà l’occasione per ricordare la sua semplicità e la

sua umanità. Gli dobbiamo molto e assieme a tutti i Veneti esprimo la mia vicinanza e

il mio cordoglio ai familiari”.

Comunicato n. 695-2022 (PRESIDENTE)

Agenzia Veneto Notizie