GIOS PRESIDENTE DEL FISG. ZAIA: “IL MONDO DEL GHIACCIO

E’ IN FESTA. CON GIOS SI LAVORA PER UN APPUNTAMENTO

STRAORDINARIO CHE VEDE PROTAGONISTE LE NOSTRE

MONTAGNE: LE OLIMPIADI 2026”

(AVN) Venezia 19 marzo 2022

“Il mondo del ghiaccio è in festa per la riconferma di Gios a Presidente della

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Una riconferma forte con quasi un pienone di

voti, che tocca il 95 per cento. Andrea Gios ha scoperto il ghiaccio da bambino, aveva

7 anni quando ha cominciato a praticare l’hockey: da quel giorno ha continuato a

giocare per la squadra del suo paese, l’Asiago Hockey, dove giocò anche suo padre. La

nomina di Gios è una vittoria per tutti coloro che amano la montagna, che amano

quanto sanno offrire le nostre Dolomiti perché, chi sa fare squadra nello sport, sa fare

squadra anche nella vita per raggiungere gli obiettivi più ambiti e importanti. Penso, ad

esempio, alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che rappresentano un’opportunità

grandiosa per il Veneto”.

Sono le prime parole del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con cui

applaude alla riconferma di Gios alla Presidenza del FISG.

“Le Olimpiadi – ha aggiunto Zaia – sono un appuntamento straordinario che vedrà

protagonista il nostro territorio a 360 gradi. Un obiettivo che desideriamo centrare, sul

quale stiamo lavorando intensamente. Una meta che raggiungeremo grazie ai nostri

atleti e a chi li avrà saputo formare e spronare opportunamente: lo dico e lo ripeto che

è insita nel DNA dei veneti la voglia di combattere e di porsi delle sfide che, alla fine,

vengono vinte col duro lavoro di squadra. Complimenti a Gios, al quale auguro fin da

ora un buonissimo lavoro affinché contribuisca, col suo team, a permetterci di

raggiungere il podio alle Olimpiadi”.

