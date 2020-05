693-2020 CORONAVIRUS. BOLLETTINO AZIENDA ZERO SU ANDAMENTO IN VENETO

(AGENPARL) – lun 11 maggio 2020 REPORT DEL 11.05 ore 8.00

(variazioni rispetto al 10.5 ore 17.00)

CASI SARS-CoV-2 POSITIVI

Deceduti (in

TOTALE CASI ospedale + Negativizzati Soggetti in

Casi ISOLAMENTO

Raggruppamenti sulla base del domicilio del con tampone Δ Totale casi extra- virologici –

attualmente DOMICILIARE

soggetto positivo SARS-CoV-2 positivo -dato positivi ospedale) – dato (dato del 10.05

positivi

cumulativo dato cumulativo ore 20.00)

cumulativo

452

CLUSTER: aggregazione di casi che si verifica in un luogo e in un intervallo temporale circoscritti (definizione tratta da: www.cdc.gov Principles of epidemiology)

CASI RICOVERATI IN OSPEDALI PER ACUTI

Pazienti

Pazienti Δ pazienti

attualmente Δ pazienti

attualmente dimessi dal 21.2 decessi dal attualmente

Struttura di ricovero positivi in AREA

positivi in ^ 21.2*^ positivi in area

attualmente Δ decessi

TERAPIA positivi in Ter Int

NON CRITICA non critica

INTENSIVA

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di

Verona – Borgo Roma

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di

Verona – Borgo Trento

ULSS 6 – Ospedale Cittadella 0 0 2 7 -1 0 0

TOTALE RICOVERATI NEGATIVIZZATI 321 37

TOTALE RICOVERATI (POSITIVI +

721 75

NEGATIVIZZATI)

° Ospedale COVID

*in attesa conferma ISS,

^sono conteggiati tutti i soggetti SARS-CoV-2 positivi, sia attualmente positivi che negativizzati in corso del ricovero

CASI SARS-CoV-2 presenti in strutture territoriali, trasferiti da ospedali per acuti

Pazienti Δ paz.

decessi dal 21.2

Struttura di ricovero attualmente dimessi dal 21.2^

*^

attualmente Δ decessi

positivi positivi

Ospedale di Comunità Belluno (BL) 15 26 15 -1 0

Ospedale di Comunità di Castelfranco (TV) 0 4 0 0 0

Struttura COVID – Ormelle (TV) 0 24 4 0 0

Ospedale di Comunità Vittorio Veneto (TV) 7 30 2 0 0

Ospedale di Comunità SS. Giovanni e Paolo (VE) 0 0 0 0 0

Ospedale di Comunità Casa di Cura Rizzola (VE) 0 11 1 0 0

Ospedale di Cinto Caomaggiore (VE) 1 0 0 0 0

Ospedale di Comunità Villa Maria (PD) 8 33 1 0 0

Ospedale di Comunità Camposampiero (PD) 5 17 1 0 0

Ospedale di Comunità Montagnana (PD) 0 0 0 0 0

Ospedale di Comunità Marostica (VI) 10 13 3 +1) 0

TOTALE RICOVERATI NEGATIVIZZATI 45

TOTALE RICOVERATI (POSITIVI +

123

NEGATIVIZZATI)

*in attesa conferma ISS

^sono conteggiati tutti i soggetti SARS-CoV-2 positivi, sia attualmente positivi che negativizzati in corso del ricovero

